即時港聞

高德網約車黑工案　警揭有集團系統式開戶再借予司機　拘53歲本地男子 (15:50)

有市民本月11日經AlipayHK應用程式，以「高德打車」叫網約車，發現司機只懂說普通話，並承認無香港身分證，又說車輛由「老闆」提供。涉事市民質疑司機為黑工兼屬集團式操作，報警處理。警方調查後，揭發背後由一個詐騙集團操控，安排司機用他人賬戶接單載客取酬。警方昨晚（13日）拘捕一名53歲、報稱司機的本地男子，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，被捕人早前將個人資料提供予詐騙集團，登記成爲網約車司機戶口，他亦同時使用詐騙集團提供的其他網約車司機戶口載客取酬，被捕人目前正被扣查。

新界南總區刑事部警司李木易指，警方接獲報案，本月11日下午，報案人透過網約車平台在荃灣區叫車，當時網約車平台安排一名司機接單，報案人上車，發現司機對路線異常不熟悉，且只能以普通話對答，查問下，司機承認自己並非香港身份證持有人。報案人由於懷疑司機是非法勞工，於車程結束後，透過網上向警方報案。案件交新界南總區交通部連同新界南總區刑事部一同調查。

警方調查發現，案件背後涉及一個詐騙集團。據調查，要成為涉案網約車平台司機，首先要向網約車平台掛勾的個別服務供應商登記，詐騙集團首先通過不同人士開設網上戶口，然後安排不同司機接單載客取酬，但司機是否合資格人士就無從得知，詐騙集團從中可賺取佣金獲利。調查發現，詐騙集團運作約兩個多月，涉及本港及內地人士，部分成員經網上、社交媒體或朋友介紹而加入，至於集團規模、獲利幾多、涉案車輛及賬戶數量等資料仍有待調查。

新界南總區昨晚（13日）拘捕一名53歲、報稱司機的本地男子，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，被捕人較早時將自己的個人資料提供予詐騙集團登記網約車司機戶口，自己亦同時有使用由詐騙集團安排提供的其他網約車司機戶口載客取酬，男子目前正被扣查。警方正通緝另外3名詐騙集團成員，包括一名涉案司機、一名車輛登記車主及一名骨幹成員，警方相信該名骨幹負責招攬其他成員提供個人資料登記戶口、安排車輛及司機及收取佣金。警方會繼續向涉事網約車平台及服務供應商調查，找出其他影子戶口及涉事車輛去向，繼續追查其他有關人士。

串謀詐騙 高德打車 高德 網約車

