即時港聞

廉署拘5人涉詐騙長者社區券津貼　主腦為註冊護士及職業治療師　疑騙長者家屬做掛名員工 (15:36)

廉政公署上月拘捕5人，涉嫌由2023年中開始，透過虛報服務提供者姓名、偽造服務時數紀錄，並哄騙有關長者的家人做「掛名員工」，詐騙社署「長者社區照顧服務券計劃」津貼，相關個案數目及詐騙金額仍有待調查。廉署指，其中被捕兩人分別為註冊護士及註冊職業治療師，他們為案件主腦，批評他們利用專業知識哄騙市民。

社署去年接獲舉報後轉介廉署，廉署經調查後於上月拘捕2男3女，年齡介乎27歲至57歲。廉署執行處總調查主任鄒佩均說，調查發現兩名案件主腦均為專業醫護，由2023年下半年起開始合作，最初由其中一人經營護理機構並申請成為社署認可服務單位，及後兩人均各自營運一間護理機構，每月向20至200名長者提供服務，共獲得政府1800萬津貼，惟服務個案有真有假，實際詐騙金額仍待調查。

鄒佩均指出，被捕人會拉攏市民申請計劃，並安排長者到地區中心作評估，雙方會私下達成協議，如哄騙有關長者家人成為「掛名員工」偽裝機構有提供服務，並將獲得的津貼拆帳對分，護理機構獲得5000元、申請人家屬同獲5000元。她稱，個案中的長者符合領取社區券資格。

鄒佩均續說，被捕人會哄騙長者在空白服務紀錄表簽名，並虛報服務提供者姓名及服務時數；部分個案中，護理機構有上門提供服務，惟「無做足」，服務時數紀錄屬偽造。她舉例說，廉署發現服務提供者於同一時段同時在兩個地點、為兩名長者提供服務；亦有服務提供在港島區服務至2時、2時開始又在新界區提供服務。

廉署將檢視社區券計劃運作程序　向社署提供建議

廉署執行處首席調查主任鄭礎明說，調查仍然進行中，現時不方便公開涉案機構及人士名字。被問到涉案家屬會否被檢控，他稱，廉署調查發現兩名主腦以專業知識去吸引不熟悉計劃的人士去參加、利用家屬的信任，相信家屬是受唆擺，署方會調查並綜合證據，再向律政司報告，檢視哪些人士要被檢控。他又指，因應今次案件，會為社署主動檢視社區券計劃的運作程序，並進一步提供建議及指引，杜絕同類事情再發生。

社署助理署長（安老服務）甄麗明說，會加強審核涉案兩個護理機構的服務紀錄及檔案，並會直接訪探有關長者及家人，確保他們獲得所需服務、避免受事件影響。 

