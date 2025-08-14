消委會︳電商平台拒按條款安排本地退貨、自提點「無王管」失貨物　消委會接網購物流投訴按年增百多宗 (15:04)

消委會指，有投訴⼈於網購平台訂購數件總值約⼈⺠幣 270 元的貨品，並選擇經平台合作的物流公司以「包郵」，即⽏須額外⽀付運費的⽅式集運到港，然後計劃到與該物流公司合作的自提點取貨；當投訴⼈在收到物流公司指貨件已送達的短訊後，當晚已即時前往自提點取件，卻被告知貨件已於下午被取走。

投訴人之後於現場觀察，稱該自提點將貨件堆放於後巷而無人看管，途人可自由出入。投訴人有感自提點管理不善，包括質疑職員如何核對取件人身分，遂向消委會投訴並要求調查事件。其後該物流公司確認貨件遺失，並就該貨件全額賠償。

另一宗投訴涉及有消費者從電商平台購買列明可「本地退」的顯示屏，但退貨時電商平台卻稱貨品不可在本地退貨，最終投訴人投訴逾月並尋求消委會協助，平台在消委會介入後安排全額退款及辦理退貨。

亦有投訴人指，於今年1月1日下午12時27分收到速遞公司短訊，提醒需於24小時內到指定智能櫃取件，否則將被徵收逾期費；投訴人於翌日下午12時14分取件，距離收到短訊時間尚未超過24小時，但仍遭系統徵收10元逾期費。投訴人質疑系統計算時間的準確性，遂向消委會投訴。該速遞公司稱，系統記錄顯示短訊發出時間為上午10時47分，因此系統自動收取逾期費；速遞公司續說，雖短訊已於系統發出，但因技術問題導致投訴人實際接獲短訊的時間有所延遲，最終投訴人獲安排退回費用。

消委會建議，市民選擇物流公司時，應先了解其收費標準與服務條款，包括貨件賠償條件、重量計算方式、單位、最低消費、手續費，以及送貨上門或自提點取貨的費用差異，並留意逾期取件費等額外收費；當運送貴重或易碎物品時，市民可考慮加購查驗商品服務或提高賠償額，並與賣家確認保護包裝及「易碎物品」標籤；收貨後應立即檢查貨件並拍照留證，若發現損壞，應盡快聯繫物流公司並提供購買單據及交易證明以申請賠償。

消委會又提醒，自提點不論屬⾃營或由合作商⼾營運，均有責任妥善管理貨件，並確保貨件安全；同時提高職員的服務質素，防止貨件遺失或錯誤派發。物流公司應確保提貨通知時間清晰準確，可考慮在通知短訊中列明將開始徵收逾期收費的實際時間，並設立機制處理因技術延誤或系統錯誤所引致的爭議。

