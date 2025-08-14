明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會︳電商平台拒按條款安排本地退貨、自提點「無王管」失貨物　消委會接網購物流投訴按年增百多宗 (15:04)

近年香港出現網購潮，消費者委員會今（14日）表示，去年共接獲約1.7萬宗與網購相關的投訴，至於今年首7個月涉及網購物流服務的投訴亦達279宗，按年增加131宗。消委會接獲的投訴個案包括有平台未能履⾏本地退貨承諾、提貨通知時間與消費者接收時間誤差致逾期收費、自提點管理不善導致貨件遺失等。消委會向物流公司及市民提出多項建議，包括物流公司可考慮在通知短訊中，列明將開始徵收逾期費的實際時間，同時設機制處理因技術或系統問題所引致的爭議。

消委會指，有投訴⼈於網購平台訂購數件總值約⼈⺠幣 270 元的貨品，並選擇經平台合作的物流公司以「包郵」，即⽏須額外⽀付運費的⽅式集運到港，然後計劃到與該物流公司合作的自提點取貨；當投訴⼈在收到物流公司指貨件已送達的短訊後，當晚已即時前往自提點取件，卻被告知貨件已於下午被取走。

投訴人之後於現場觀察，稱該自提點將貨件堆放於後巷而無人看管，途人可自由出入。投訴人有感自提點管理不善，包括質疑職員如何核對取件人身分，遂向消委會投訴並要求調查事件。其後該物流公司確認貨件遺失，並就該貨件全額賠償。

另一宗投訴涉及有消費者從電商平台購買列明可「本地退」的顯示屏，但退貨時電商平台卻稱貨品不可在本地退貨，最終投訴人投訴逾月並尋求消委會協助，平台在消委會介入後安排全額退款及辦理退貨。

亦有投訴人指，於今年1月1日下午12時27分收到速遞公司短訊，提醒需於24小時內到指定智能櫃取件，否則將被徵收逾期費；投訴人於翌日下午12時14分取件，距離收到短訊時間尚未超過24小時，但仍遭系統徵收10元逾期費。投訴人質疑系統計算時間的準確性，遂向消委會投訴。該速遞公司稱，系統記錄顯示短訊發出時間為上午10時47分，因此系統自動收取逾期費；速遞公司續說，雖短訊已於系統發出，但因技術問題導致投訴人實際接獲短訊的時間有所延遲，最終投訴人獲安排退回費用。

消委會建議，市民選擇物流公司時，應先了解其收費標準與服務條款，包括貨件賠償條件、重量計算方式、單位、最低消費、手續費，以及送貨上門或自提點取貨的費用差異，並留意逾期取件費等額外收費；當運送貴重或易碎物品時，市民可考慮加購查驗商品服務或提高賠償額，並與賣家確認保護包裝及「易碎物品」標籤；收貨後應立即檢查貨件並拍照留證，若發現損壞，應盡快聯繫物流公司並提供購買單據及交易證明以申請賠償。

消委會又提醒，自提點不論屬⾃營或由合作商⼾營運，均有責任妥善管理貨件，並確保貨件安全；同時提高職員的服務質素，防止貨件遺失或錯誤派發。物流公司應確保提貨通知時間清晰準確，可考慮在通知短訊中列明將開始徵收逾期收費的實際時間，並設立機制處理因技術延誤或系統錯誤所引致的爭議。
 

相關字詞﹕消委會 網購 編輯推介

上 / 下一篇新聞