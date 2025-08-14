消委會︳13款學生鞋檢有害物　兩款含可致皮疹物質　1款塑化劑含量超標近86倍 (14:45)

消委會從不同零售點購入28款樣本，男裝和女裝各佔一半，當中18款有採用動物皮革部件。化學安全測試方面，消委會發現「no.no HOUSE」BCN-9021及「Frog SHOES」F4431BK兩款樣本的襯裡，分別檢出5.0毫克/公斤及4.5毫克/公斤的六價鉻，高述歐盟REACH條例所訂的限量3毫克/公斤。

塑化劑方面，有4款樣本檢出鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），動物實驗顯示對性功能、生育能力及發育產生有害影響，亦有干擾內分泌的特性，可影響人體荷爾蒙水平。其中兩款檢出量沒有超出上限；而「Frog SHOES」F1631BK的內底，檢出DEHP含量為8.69%，遠超歐盟上限近86倍。「Kinghealth」LCK-9183的鞋墊檢出DBP含量為0.37%，亦超出歐盟上限約 2.7 倍。

Frog SHOES回應說，已將有關鞋款下架，發現F1631BK小量化因原材料不足而改用現成材料，亦提交報告指檢測結果正常。

4款樣本含「芳香胺」

另外，消委會測試發現有4款樣本含有可能釋出致癌或致敏的芳香胺，當中3款無超標，「Kinghealth」LCK-9181的鞋墊則檢出超標2毫克；8款樣本含有甲醛，不過沒有超出歐盟REACH條例的上限。

物理測試方面，消委會發現各樣本耐用程度參差，其中「JOLLY CAPTAIN」BTSB03及「Forests」62446樣本屈折數萬次後現裂痕。

消委會提醒，兒童一定要親身試穿學生鞋，站立並行走，亦可蹲下看看鞋有否頂著腳趾，亦不建議穿着大一個尺碼的鞋，建議鞋頭空間最多預算為約0.5至1厘米。