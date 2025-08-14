明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會︳13款學生鞋檢有害物　兩款含可致皮疹物質　1款塑化劑含量超標近86倍 (14:45)

消委會測試28款供小學生穿着的學生鞋樣本，其中13款檢出不同有害物質，當中2款樣本檢出的致癌物「六價鉻」，含量超出歐盟上限，或可能引致皮疹、潰瘍或接觸性皮膚炎；2款樣本塑化劑含量亦超出歐盟上限，其中1款更超標近86倍。消委會促請生產商改善學生鞋的設計及用料。

消委會從不同零售點購入28款樣本，男裝和女裝各佔一半，當中18款有採用動物皮革部件。化學安全測試方面，消委會發現「no.no HOUSE」BCN-9021及「Frog SHOES」F4431BK兩款樣本的襯裡，分別檢出5.0毫克/公斤及4.5毫克/公斤的六價鉻，高述歐盟REACH條例所訂的限量3毫克/公斤。

塑化劑方面，有4款樣本檢出鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），動物實驗顯示對性功能、生育能力及發育產生有害影響，亦有干擾內分泌的特性，可影響人體荷爾蒙水平。其中兩款檢出量沒有超出上限；而「Frog SHOES」F1631BK的內底，檢出DEHP含量為8.69%，遠超歐盟上限近86倍。「Kinghealth」LCK-9183的鞋墊檢出DBP含量為0.37%，亦超出歐盟上限約 2.7 倍。

Frog SHOES回應說，已將有關鞋款下架，發現F1631BK小量化因原材料不足而改用現成材料，亦提交報告指檢測結果正常。

4款樣本含「芳香胺」

另外，消委會測試發現有4款樣本含有可能釋出致癌或致敏的芳香胺，當中3款無超標，「Kinghealth」LCK-9181的鞋墊則檢出超標2毫克；8款樣本含有甲醛，不過沒有超出歐盟REACH條例的上限。

物理測試方面，消委會發現各樣本耐用程度參差，其中「JOLLY CAPTAIN」BTSB03及「Forests」62446樣本屈折數萬次後現裂痕。

消委會提醒，兒童一定要親身試穿學生鞋，站立並行走，亦可蹲下看看鞋有否頂著腳趾，亦不建議穿着大一個尺碼的鞋，建議鞋頭空間最多預算為約0.5至1厘米。

相關字詞﹕消委會 學生鞋 編輯推介

上 / 下一篇新聞