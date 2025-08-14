醫管局普通科門診下午2時起服務　司法機構：法院聆訊明日恢復 (12:04)

司法機構表示，明日（15日）所有法院和審裁處聆訊會恢復或如期進行，原定於今日出庭而受黑雨信號影響的人士，包括陪審員，須於明日上午9時半到達法庭。

社署宣布，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間康復服務單位在其正常辦公時間內會繼續開放。

各駕駛考試中心將恢復提供下午2時或之後預約時段服務

入境處表示，由於黑雨警告信號已取消，總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處將於兩小時內恢復服務。

運輸署則宣布，筆試中心、牌照事務處等將於黑雨信號取消後約兩小時內恢復辦公。各駕駛考試中心將恢復提供下午2時或之後預約時段的服務。已獲編配於暫停服務期間進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另定的考試日期。

已預約黑雨信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務的申請人，可於8月21日或之前於服務時間內到訪原定的牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。