全運香港賽區門票可經網上或中旅社購買　比例各佔一半 (10:10)

香港將承辦全運會8個競賽項目，共發售40萬張門票，分別於線上官方票務網站，以及香港賽區線下門票指定服務商中旅社銷售。楊德強今（14日）於港台節目《千禧年代》表示，網上及門市出售的門票各佔約一半，讓市民可多一個途徑購票，惟門市只有香港賽區的門票出售。他解釋，相關安排大會已討論多時，但由於認為內地人較習慣線上購票，很少到門市購票；香港人則有購買實體票習慣，因此有此特別安排。

目前市民可在線上官方票務網站預先實名登記，於門票開售當日購買各賽區門票。被問到線下未有銷售其他賽區門票，會否對市民造成不便，楊德強指，市民在網站預先登記後，已可在官方網站獲取大量資訊，亦可熟悉相關程序；加上登記系統可一同輸入多人資料及購票，即代表親友也可幫忙，相信安排已照顧不同需要。

中旅社11間香港分店提供線下門票銷售，市民可在門票開售當日到中旅社購票。中旅社文體旅融創總經理楊世鑫於同一節目表示，開售時間有待全國運動會香港賽區統籌辦公室公布詳情，有關資訊將於網站公布。他補充，市民以港幣購買實體票時，需攜帶身分證明文件並填寫表格實名登記；每人亦有一次機會，可在7個工作天內到售票點提出轉讓門票申請，其間轉讓人及被轉讓人均需出示身分證明文件。

楊世鑫說，目前中旅社3間分位於旺角、太古、荃灣的分店，會在全運會期間延長服務時間至9點。他又稱，中旅社曾代表奧運等大型賽事的票務工作，已充分做好人手安排，相關售票培訓亦已開展，有信心可應付需求。