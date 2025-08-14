明報新聞網
即時港聞

天文台改發黃雨警告 (12:13)

【12:12】天文台在下午12時10分發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。

【11:10】天文台在上午11時10分發出紅色暴雨警告信號。

【10:43】天文台會在上午11時10分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號。

【09:09】天文台稱，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。

【07:50】與楊柳相關的強雷雨區正影響本港。天文台於上午7時50分改發黑色暴雨警告信號。

【07:30】與楊柳相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【06:35】天文台於上午6時35分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

教育局宣布所有上午校及全日制學校的學生今日停課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。家長毋須急於到校接子女回家。如果天文台於上午10時半或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

【06:33】天文台今（14日）表示，暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。與楊柳相關的強雷雨區正影響本港南部地區及水域。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區會否向北擴展。市民出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。

港島南區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。另外，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

相關字詞﹕天氣 暴雨警告 楊柳

