即時港聞

Live Nation於黃埔設1500人表演場地「TIDES」　內置演唱會級音響設備　料第四季開幕 (11:00)

Live Nation宣布將於紅磡黃埔花園地標「黃埔號」1樓設立多功能表演場館「TIDES」，場地可容納1500名觀眾，料今年第四季開幕。Live Nation代表向本報稱，香港市場潛力大，且可吸納內地觀衆，而TIDES配備「巡演級」設備，有助減低小型團隊的製作成本，亦可填補本港較缺乏的中型表演場地。

Live Nation亞洲場地發展總裁Stephanie Bax向本報表示，該公司不止承辦大型國際級演唱會，也發現不同藝人均有巨大市場潛力。相比其他亞洲地區，她認為香港中西合璧，對本地及國際演出均有一定需求，且鄰近內地，坐擁龐大觀衆群，冀助香港成為巡迴演出的「必經之地」。她又認為香港缺乏中小型的多用途表演場地，而此類場地正是初出茅廬、尚未走紅的藝人的搖籃。

TIDES坐落於鄰近紅磡海濱的黃埔地標「黃埔號」1 樓及 U1 樓，命名靈感源自海洋，亦有向昔日黃埔船塢歷史致敬之意。Stephanie Bax介紹，TIDES內置先進設備，亦設觀衆貴賓室，冀將「酒店式」體驗引入中小型表演。

Live Nation（HK）Limited執行董事源頴詩亦說，本港現有中型表演場地多屬體育館設計，製作團隊需花大量時間佈置場地，而TIDES內置先進設備。黃埔鄰近紅館、啟德、新光黃埔等九龍中部的演藝場地，冀產生協同效應。

源頴詩亦指，參考其他場地情况後，TIDES定下每年最多舉辦250場活動的目標，目前已收到多個場地查詢，包括音樂表演、棟篤笑、企業活動等，有信心達成目標。她說場地內置設備，租場者可節省相關費用，場地也可快速輪轉。她未明言場租，指價格已參考市場上相近規模的場地，形容收費「具競爭力（competitive）」。

Live Nation 表演場地 演唱會

