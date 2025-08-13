明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港女生創科奪獎「請槍」爭議　主辦方香港教育城：正向涉事人及機構跟進　 (23:13)

由肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，早前捲入「請槍」爭議和被指侵犯病人私隱風波，惟潘的女兒憑此作品奪得多個本地和海外創科獎項，包括「2024香港資訊及通訊科技獎」的「學生創新大獎」等4獎。獲政府數字辦委任為該獎的籌辦機構香港教育城今日（13日）表示，此個案的跟進工作仍在進行中。

美國AI公司AI Health Studio本月初發表公開聲明，指Medisafe是受潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊從零開始製作，並提到曾與香港資優教育學苑和香港教育城聯絡，提交多項文件供調查，但兩機構稱有充分理由相信項目由學生獨力原創，亦要求AI Health Studio與他們口徑一致，AI Health Studio曾兩度發電郵抗辯但未獲回覆。

香港教育城今表示，自知悉藥倍安心爭議事件起，已立即與相關機構及人士了解及跟進，包括向涉事人士及多個第三方人士或機構搜集資料並作跟進提問；教育城稱一直以嚴謹、透明、公平公正的方式積極跟進此個案。

對於AI Health Studio的公開聲明，教育城指現正要求有關機構及人士提供更多資料，以進一步了解事件及釐清有關事實。

上 / 下一篇新聞