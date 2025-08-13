港女生創科奪獎「請槍」爭議　主辦方香港教育城：正向涉事人及機構跟進　 (23:13)

由肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，早前捲入「請槍」爭議和被指侵犯病人私隱風波，惟潘的女兒憑此作品奪得多個本地和海外創科獎項，包括「2024香港資訊及通訊科技獎」的「學生創新大獎」等4獎。獲政府數字辦委任為該獎的籌辦機構香港教育城今日（13日）表示，此個案的跟進工作仍在進行中。

美國AI公司AI Health Studio本月初發表公開聲明，指Medisafe是受潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，公司團隊從零開始製作，並提到曾與香港資優教育學苑和香港教育城聯絡，提交多項文件供調查，但兩機構稱有充分理由相信項目由學生獨力原創，亦要求AI Health Studio與他們口徑一致，AI Health Studio曾兩度發電郵抗辯但未獲回覆。

香港教育城今表示，自知悉藥倍安心爭議事件起，已立即與相關機構及人士了解及跟進，包括向涉事人士及多個第三方人士或機構搜集資料並作跟進提問；教育城稱一直以嚴謹、透明、公平公正的方式積極跟進此個案。

對於AI Health Studio的公開聲明，教育城指現正要求有關機構及人士提供更多資料，以進一步了解事件及釐清有關事實。