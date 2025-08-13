鄧紫棋演唱會後日起舉行　啟德體育大道入口設巨型電視屏幕及海報 (19:27)

啟德體育園提醒觀眾提前領取門票及規劃行程，並預留足夠時間驗票及安檢，又稱天氣預報顯示未來數日或有不穩定的天氣，觀眾應留意演唱會當日的天氣情况，建議穿著輕便舒適的服裝，並注意主辦單位社交平台最新消息。

運輸署籲觀眾乘搭公共交通工具

運輸署表示，為配合演唱會，將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返。署方呼籲觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車、包括跨境私家車前往。本地及跨境公共運輸服務營辦商將在離場時段加強服務，包括港鐵會加密屯馬線的班次、專營巴士將於宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。啟德主場館的士上落客區亦將開放予的士上落客。

運輸署發言人指，由於或有大量旅客在演唱會後使用落馬洲／皇崗口岸，加上8月19及20日晚上香港大球場亦會舉行足球賽事，預計該口岸將十分繁忙，活動期間午夜12時後，該口岸將按需要設公共交通專用通道，其他跨境私家車及其乘客輪候過關時間預計會較長。