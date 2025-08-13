明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧紫棋演唱會後日起舉行　啟德體育大道入口設巨型電視屏幕及海報 (19:27)

歌手G.E.M鄧紫棋站將於8月15至17日、19日及20日在啟德體育園主場館舉行演唱會。啟德體育園提醒，演唱會將於下午4時開始安檢，並於下午5時開放入場，入場人士不可攜帶攝影器材、發光支持牌、超過600毫升的水瓶等。另外，啟德零售館2設有官方周邊商品售賣處及打卡點，啟德體育大道亦設有20米電視屏幕和巨型海報，供粉絲打卡。

啟德體育園提醒觀眾提前領取門票及規劃行程，並預留足夠時間驗票及安檢，又稱天氣預報顯示未來數日或有不穩定的天氣，觀眾應留意演唱會當日的天氣情况，建議穿著輕便舒適的服裝，並注意主辦單位社交平台最新消息。

運輸署籲觀眾乘搭公共交通工具

運輸署表示，為配合演唱會，將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返。署方呼籲觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車、包括跨境私家車前往。本地及跨境公共運輸服務營辦商將在離場時段加強服務，包括港鐵會加密屯馬線的班次、專營巴士將於宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。啟德主場館的士上落客區亦將開放予的士上落客。

運輸署發言人指，由於或有大量旅客在演唱會後使用落馬洲／皇崗口岸，加上8月19及20日晚上香港大球場亦會舉行足球賽事，預計該口岸將十分繁忙，活動期間午夜12時後，該口岸將按需要設公共交通專用通道，其他跨境私家車及其乘客輪候過關時間預計會較長。

相關字詞﹕鄧紫棋 啟德體育園 編輯推介

上 / 下一篇新聞