屯門醫院男病人呼吸機「未處於正常運行」　一度心臟驟停事後回復清醒　院方將調查事件 (19:00)

該名男病人於本月7日因急性胰臟炎併發急性腎損傷及呼吸衰竭入院，於深切治療部留醫，並需接受血液透析治療。他入院後情况持續危殆，醫護人員於8月10日為他插喉接駁呼吸機以協助呼吸。

至昨日（12日）上午7時許，醫護人員調校呼吸機為病人更換呼吸機喉管；4分鐘後，病人血含氧量下降觸發監測系統發出警報，醫護隨即作檢查，其間病人出現心臟驟停。醫護人員立即施行急救，約兩分鐘後病人恢復心跳。屯門醫院表示，醫護於急救期間發現病人的呼吸機未處於正常運行模式，隨即作出修正，呼吸機其後回復正常運作。

院方續說，醫護團隊已詳細評估病人的臨牀情况及進行相關檢查，病人的維生指數維持穩定，並已為病人進行電腦掃描檢查，初步認為事件對病人無明顯影響；團隊會繼續密切監察病人的臨床情況，並提供適切治療。目前病人因自身疾病情况仍然於深切治療部留醫。