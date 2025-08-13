明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屯門醫院男病人呼吸機「未處於正常運行」　一度心臟驟停事後回復清醒　院方將調查事件 (19:00)

屯門醫院公布，一名48歲男病人的呼吸機未處於正常運行模式，病人一度出現心臟驟停。院方表示，病人事後清醒，能正確回應醫護人員的指示，初步認為事件對病人無明顯影響。屯門醫院已聯絡病人家屬解釋事件，並透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件，將深入調查呼吸機未處於正常運行模式的原因及提出改善建議，以避免同類事件再次發生。

該名男病人於本月7日因急性胰臟炎併發急性腎損傷及呼吸衰竭入院，於深切治療部留醫，並需接受血液透析治療。他入院後情况持續危殆，醫護人員於8月10日為他插喉接駁呼吸機以協助呼吸。

至昨日（12日）上午7時許，醫護人員調校呼吸機為病人更換呼吸機喉管；4分鐘後，病人血含氧量下降觸發監測系統發出警報，醫護隨即作檢查，其間病人出現心臟驟停。醫護人員立即施行急救，約兩分鐘後病人恢復心跳。屯門醫院表示，醫護於急救期間發現病人的呼吸機未處於正常運行模式，隨即作出修正，呼吸機其後回復正常運作。

院方續說，醫護團隊已詳細評估病人的臨牀情况及進行相關檢查，病人的維生指數維持穩定，並已為病人進行電腦掃描檢查，初步認為事件對病人無明顯影響；團隊會繼續密切監察病人的臨床情況，並提供適切治療。目前病人因自身疾病情况仍然於深切治療部留醫。

相關字詞﹕屯門醫院 醫療事故 醫管局 編輯推介

上 / 下一篇新聞