時任ViuTV攝影師非禮撰稿員　罪成判囚8星期　獲准保釋等候上訴 (18:25)

被告周君盛（現54歲）被控2022年9月18日，在九龍灣國際展貿中心地下ViuTv一號錄影廠外非禮X；另於2022年11月3日，在荃灣安泰國際中心23樓01室內非禮X；及於2023年5月24日，在香港海洋公園水上樂園內兩度襲擊X。

裁判官彭亮廷裁決指，X與被告為普通同事關係。首次事件中，X在錄影廠外探頭觀看拍攝現場時，突然感覺臀部被人掃了一下，回頭見到被告在身旁經過。辯方抨擊X在誣衊被告，而且被告不小心才碰到X。彭官指，X供稱當時她自覺是「新丁」才不敢大叫張揚，事後X向上司投訴但不了了之，X感覺電視台內有流言針對她，並偏袒被告，才決心報案。彭官認為X沒有動機誣衊被告，X為誠實可靠的證人。

彭官又指，第二次事件中，X要訪問一名藝人，當被告整理X的收音咪時，X感覺被告乘機按壓她胸部。辯方傳召當日收音師，對方供稱收音咪被整理時會傳來雜聲，但當日他沒有聽到雜聲。惟彭官指證人並不可靠，他沒有解釋原來當日有兩條聲道，當藝人在發言，眾人焦點落在藝人聲道而忽略X聲道。

餘下兩次事件發生在同一天，X與製作團隊到水上樂園進行節目綵排，其間被告拉X手臂，X以為被告要將她拉入泳池，及被告從後按壓X的雙肩。辯方說法是當日X要試玩活動，被告因為X正參與「扑傻瓜」活動才捉住X。惟彭官拒納辯方說法，指當日節目邀請女模特兒參與，X是幕後人員，根本毋須試玩，而即使X有份試玩，與被告也沒有關係，因為被告只負責攝影工作。彭官指控方已成功舉證，裁定4罪成立。