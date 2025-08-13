天文台：一號戒備信號維持至周四早上6時 (21:12)

【20:45】晚上9時，颱風楊柳集結在香港之東北偏東約490公里，即在北緯23.5度，東經118.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過台灣海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。



楊柳將於未來數小時在福建南部一帶再次登陸。按照現時預測路徑，楊柳會在周四（14日）橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但會較為靠近珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至周四早上6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要周四稍後改發三號強風信號。預料周四本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密。



【17:00】下午5時，颱風楊柳集結在香港以東約580公里，即在北緯23.3度，東經119.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，進入台灣海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。天文台預料，楊柳會在今日（13日）與本港保持超過400公里左右距離，一號戒備信號會在今日餘下時間維持。