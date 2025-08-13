明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

天文台：一號戒備信號維持至周四早上6時 (21:12)

【20:45】晚上9時，颱風楊柳集結在香港之東北偏東約490公里，即在北緯23.5度，東經118.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過台灣海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。

楊柳將於未來數小時在福建南部一帶再次登陸。按照現時預測路徑，楊柳會在周四（14日）橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但會較為靠近珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至周四早上6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要周四稍後改發三號強風信號。預料周四本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密。

【17:00】下午5時，颱風楊柳集結在香港以東約580公里，即在北緯23.3度，東經119.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，進入台灣海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。天文台預料，楊柳會在今日（13日）與本港保持超過400公里左右距離，一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部一帶再次登陸，隨後會在明日（14日）橫過廣東內陸地區並逐步減弱，但同時會較為靠近珠江口一帶。預料明日本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密。市民明早請留意天文台的最新天氣消息及警告，出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。

相關字詞﹕楊柳 天文台 颱風

上 / 下一篇新聞