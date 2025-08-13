高德疑再有黑工司機　服務商「宇宙出行」稱已封禁涉事司機帳戶　事主質疑與高德說法不一 (16:31)

不過，事主梁生今日向本報稱，高德客服今午致電他時卻稱，經調查後相關司機及車輛均是合法地在平台上登記，梁先生追問該司機是在內地合法登記還是在香港合法登記，該客服僅重申是合法，未有回應。梁先生質疑，平台記錄上曾接載他的「吳師傅」的確是合法登記，但當日接載他的其實並非「吳師傅」本人，而是其他不知名司機，認為高德平台有「幾大漏洞」，「可隨時比架車人揸」。

據悉，高德現伙拍服務商提供網約車服務，司機由服務商招攬及管理。宇宙出行聲明指，公司於昨日收到乘客舉報，質疑司機涉違規行為，當日已凍結涉事帳戶並展開調查；其後經核查，發現該名司機自認冒用他人帳戶，並聲稱由「老闆」提供帳戶接單，但拒絕說明來源；公司因其行為違反《平台司機協議》及香港《盜竊罪條例》而永久封禁涉事帳戶，並列入平台全業務合作黑名單。

宇宙出行續稱，已向警方報案，並整理相關證據隨時配合警方調查，找出「老闆」身分；同時報備運輸署，以配合追究涉事司機違反相關交通條例。

宇宙出行強調，公司對非法勞工零容忍，平台只允許持香港合法證件，包括香港身份證及駕駛執照的司機註冊，絕不招募非本地人，未來將定期發布合規審查報告，及全力配合執法，以接受社會監督及履行舉證義務。