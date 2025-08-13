明報新聞網
即時港聞

涉盜竊夾公仔店Labubu　3名小五至中一生被捕 (16:03)

3名分別就讀小五至中一的少年，涉嫌於上月底合謀盜竊荃灣一間夾公仔店的4隻Labubu公仔，價值共約1000元。3名介乎11至13歲的少年涉嫌「刑事毁壞」及「盜竊」罪被捕，目前已獲准保釋候查。警方指，新界南總區2025年至今接獲32宗涉及夾公仔機的盜竊案，其中15名被捕人為青少年（介乎10至20歲），情況令人擔心。

荃灣警區刑事調查隊第三隊督察陸詠雪指，警方上月31日接報，指荃灣區內廣場一間夾公仔店其中一部夾公仔機有損壞，機器公仔出口的膠板懷疑被人強行扯爛，機器內4隻共值1000元的Labubu公仔不翼而飛，懷疑被人盜去，遂報警求助。該店舖的閉路電視顯示，當日下午4至7時左右，有3名於店內徘徊，趁無人發現，其中一人伸手到夾公仔機出口扯爛膠板，偷取機內公仔，3人先後共偷竊4隻公仔，然後逃去。據了解，當日下午時分有途人經過店舖，3人趁無人發現時協力盜竊，有一定程度犯案手法。

警方調查後，前日（11日）於天水圍區拘捕3名涉案少年，他們介乎11至13歲，涉嫌刑事毁壞及盜竊罪。行動中，警方起回4隻公仔及被捕人懷疑犯案時穿著的衣物。3名被捕人分別就讀小五及中一，他們涉嫌趁放暑假出街，因一時貪念而犯案，目前已獲准保釋候查。

新界南總區刑事部防止罪案辦公室高級督察李金鵬指，2025年初至今，新界南總區接獲32宗涉及夾公仔機的盜竊案，其中15名被捕人為青少年（介乎10至20歲），當中14人報稱學生，情況令人擔心。而但計算今個暑假，即7月初至昨日（12日），新界南總區接獲15宗涉及夾公仔機的盜竊案，包括本案在內共5名青少年被捕，其中4人報稱學生，其中有人甚至只是就讀小五，情況令人憂慮。李認為今次事件提醒社會要更加努力保護青少年，呼籲家長多關心子女，教育他們正確價值觀。

李重申店舖盜竊及刑事毁壞是嚴重罪行，最高可處10年監禁。李又強調，被捕人年齡不是脫罪理由，即使未成年，亦有機會被判監禁及留案底。

