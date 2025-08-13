明報新聞網
即時港聞

運輸署擬第四季起推網上預約免試簽發駕駛執照櫃位　不再派籌 (15:42)

運輸署位於金鐘統一中心的香港牌照事務處由即日起，要求代辦申請免試簽發香港駕駛執照的人士，取籌時輸入其個人和各申請人的身分證明文件號碼。運輸署說，新安排今日運作大致暢順，計劃第四季全面透過網上預約免試簽發櫃位服務，屆時現場不設派籌。署方稱，會適時公布有關新措施的詳情。

運輸署稱，將分階段推出短、中、長期新措施，邁向全面推行網上預約申請免試簽發香港正式駕駛執照服務，並逐步增加名額，其中短期措施方面，將由9月起與有關駕駛執照簽發機構加強合作，包括增加查核免試簽發申請人經網上預約提供的內地駕駛證的資料；如發現資料不真確，預約將被取消，名額會重新開放供其他申請人預約。

中期措施方面，運輸署將在第四季全面推行網上預約櫃位服務，取代現場派籌安排，屆時處理免試簽發的櫃位服務，會擴展至其餘3個牌照事務處，即位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處，並增加預約名額。申請人屆時須在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。

運輸署亦表示，長遠而言會研究全面網上辦理申請，署方正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序，申請人如經網上預約及上載文件並通過初步審批，只需按其預約時段、帶同文件正本前往牌照事務處進行文件審核，便可即日內獲發正式駕駛執照。

相關字詞﹕運輸署 駕駛執照

