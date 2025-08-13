明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐二案結案陳辭　辯方指第七被告無法律責任阻男友犯事　官周五起引導陪審團 (15:41)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，案件今（13日）在高院續審。辯方結案陳辭指，控方訴諸道德，認為第七被告何培欣明知同案何卓為可能做犯法事，應加以阻止的說法苛刻，何培欣沒有法律責任這樣做，且這對當時曖昧中的二人，「關係好似變咗對家律師咁」。對於控方引述的通訊例子，辯方形容是「事後孔明」，「無窮無盡在雞蛋裡挑骨頭」。控辯雙方結束21天結案陳辭，法官周五開始引導陪審團。

據控方案情，第七被告何培欣案發時是首被告何卓為的女友，對話紀錄顯示她對爆炸案知情，曾在通訊群組做文宣工作，後在男友安排下擔當「哨兵」。何培欣亦被指替男友保管硫磺、與金主聯絡和處理現金，二人達成串謀協議，當她得知男友涉案沒有叫停對方。

辯方大律師郭憬憲今續就何培欣的角色陳辭，引述信息指用戶「五飛」（即何卓為）曾稱「當初協議每次放完嗰嗰人下個月再做」，用戶「珀斯光輝」（即何培欣）回覆時叫對方「休息吓」；當五飛稱「個蛋糕remote壞咗 一路煩緊星期二d嘢」，珀斯光輝又問「點樣壞？」等。辯方重申陪審團不應抽離感情脈絡考慮，當時二人仍在曖昧，何培欣不會「硬橋硬馬」勸退對方，相反「休息吓」較婉轉，她更有可能應酬對方展現的失落情緒。

辯方指何卓為曾發信息稱「唔想將你拖入呢d嘢」，欲將何培欣排除在串謀協議外，何培欣手機被警方檢取時沒有開啟「九十二籤」群組通知，對行動根本無興趣，控方忽視此點，高估其參與程度，「呢個錯係一子錯滿盤皆落索」。另一方面，辯方稱案中無證據顯示何培欣負責的文宣，控方結案時才回頭堆砌角色，可見證據薄弱；而她「做哨」僅假裝參與。辯方最後以跑馬比喻何培欣的參與，指「珀斯光輝」從無「入閘」，「何來跑過終點？」

就案中唯一無被控《反恐條例》下控罪的第八被告周皓文，代表大律師麥健明指周面對一項企圖製造炸藥罪，他警誡下稱「有睇過整炸彈資訊，但我無整過同放過炸彈」，不應單憑他承認看過相關資訊便推斷必然有意圖製造炸藥；亦無證據顯示周出入涉案單位，是為交流製造炸彈事宜。至於其單位搜出的化學品、3D打印機等，辯方稱周與家人同住，物品不一定屬於他。全部8名被告已陳辭完畢，法官把案押後至周五。

相關字詞﹕法庭 反恐條例 編輯推介

上 / 下一篇新聞