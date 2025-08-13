中大醫學院及威院為孖胎孕婦補主動脈保三命　團隊指個案罕見已登國際期刊 (14:18)

36歲陳女士懷雙胞胎25周時，胸口突然感到劇烈痛楚，並蔓延至背部。緊急送院檢查後發現其主動脈根部直徑由約3厘米擴至5厘米，後被證實為急性A 型主動脈撕裂，若不盡快接受手術，她和胎兒均會有生命危險。陳女士憶述當時大腦一片空白，感到非常無助。

中大醫學院婦產科學系教授、威院婦產科榮譽顧問醫生潘昭頤指，急性主動脈撕裂罕見但死亡率高，有四成患者在入院前死亡，僅兩成人可生存。孕婦懷孕期間出現主動脈撕裂的風險增加3倍，但仍屬十分罕見，通常26周或以上會先取出胎兒，再為孕婦施手術。由於少於26周的胎兒在此情况取出的生存率低，指引建議醫生為孕婦先修復受損的主動脈後才生產，但胎兒死亡率有2至3成死亡率。

中大醫學院及威院的心胸外科、婦產科、心臟麻醉科及產科麻醉科醫生，組成跨專科團隊救治陳女士及胎兒。潘昭頤表示，25周屬於極早產，又因是孖胎，團隊評估胎兒即使取出，其存活率仍較低；且陳女士當時有心臟衰竭情况，需盡早動手術，團隊決定在保留胎兒在母體內的情况下，利用體外循環機輔助，為孕婦進行主動脈根部置換術。

但團隊仍採取一系列措施盡量確保胎兒。主刀、中大醫學院外科學系心胸外科組教授、威院心胸外科主任黃鴻亮說，手術期間需應用心肺體外循環機，替代病人自身的心肺功能，傳統會降低病人體溫，以保護其腦部免受缺血再灌注損傷和減少新陳代謝需求；但胎兒容易因為低溫症或心臟驟停而有生命危險，團隊決定在不為孕婦降溫的情况下施手術，並定時為她進行胎兒心臟超聲波。

威院麻醉，痛症及圍術期醫學部門副部門主管、中大醫學院麻醉及深切治療學系名譽臨牀副教授黎敏玲指，團隊將孕婦的身體向左傾側，以避免她的下腔靜脈受壓迫，再進行全身麻醉。團隊亦需要精細地計算麻醉劑量，以保持孕婦維持較高血壓，並精確控制她的凝血指數。

整個手術在4小時35分鐘內完成。黃鴻亮表示，團隊術前有充分溝通，「諗埋plan B、plan C」，分工亦明確，節省了很多時間，手術利用混合生物心辦及人造血管進行主動脈根部置換術，代替傳統的大血管分件縫合式，成功節省超過15 分鐘的心臟停頓時間。

陳女士於術後第四天離開深切治療病房，第八天已經可以轉至普通病房繼續觀察，並於術後第17天出院。她在手術6周後、懷孕第31周順利誕下一對雙胞胎兒子。她現時身體已無不適，但需按時覆診。