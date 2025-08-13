明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案續審　專家證人稱「疫苗恐懼症」患者少　憂副作用應盡量解釋 (14:50)

西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（13日）在區域法院續審。控方專家證人、精神科專科醫生譚務成供稱，「恐懼症」即「極之嚴重嘅焦慮」，單是對疫苗副作用有憂慮，只屬「缺乏知識而帶來的焦慮」，醫生只要花多些時間解釋，便可去除病人的焦慮。此外，譚坦言自己也「驚打針」，但「疫苗恐懼症」患者不多，「我做咗50年，都真係得一兩個（病人）」。

譚務成供稱於英國完成醫學學位，1970年代於青山醫院擔任醫生，後來轉至葵涌醫院任職，曾擔任院長和精神科部門主管等職位。譚提到，自己經常在法庭以專家身分作供，按他理解，他的意見獲法庭接納，因「冇人反對我講」。

就著「恐懼症」的定義，譚務成說每個人都有所焦慮，甚至有人認為「冇焦慮呢個世界係冇進步」，但「恐懼症」是指「極之嚴重嘅焦慮」，病人會尖叫、「失晒常態」或「攬住家人」，不可隨便診斷病人患有「恐懼症」。

對於如何診斷病人患「疫苗恐懼症」，譚務成稱患者需要符合一系列特定條件，包括恐懼症狀持續至少6個月、對疫苗的恐懼不合比例、病人的情况並非其他精神病所致，以及病人在親戚朋友講述疫苗好處後仍堅持不打針等。譚又提到，他預期「疫苗恐懼症」患者「好唔願去見醫生」，單是提起疫苗也會令他們感到害怕，反問「提都唔想提，點會仲會走去診所？」

另一方面，控方早前傳召因「疫苗恐懼症」而獲蔡淑梅發出「免針紙」的14名病人作供，控辯雙方就各人問診過程有不同說法。據辯方的版本，電腦程式員A曾先後兩次向蔡問診，在首次問診過程中，A向蔡提及自己患濕疹、母親心臟有雜音，「好驚打針」，蔡起初認為A可以打針，惟之後A說「真係好恐懼」，一想起打針便「食唔到、瞓唔到」，最終蔡基於A患「疫苗恐懼症」向他發出「免針紙」。約3個月後，A再向蔡問診，重申自己「好驚」打針，最終再次獲發「免針紙」。

就著A的個案，譚務成表示，若辯方的版本屬實，蔡淑梅也沒有足夠基礎在首次問診，判斷A患「疫苗恐懼症」，因為蔡未能排除A的情況並非因其他精神病而起。就第二次應診情況，譚說，按照辯方說法，當時A對打針仍有恐懼，認為他患「疫苗恐懼症」的機會「大好多」，同時強調「medicine（醫學）係冇百分之一百」。

至於其餘13名病人，譚務成認為，即使接納辯方說法，蔡淑梅也沒有充分基礎診斷他們患「疫苗恐懼症」，理由包括蔡未有詢問病人病歷，其中一名病人更在問診過程「冇講過嘢」，批評蔡在此情況下斷症「不可接受」。審訊明續。

相關字詞﹕法庭 新冠疫苗 免針紙 編輯推介

上 / 下一篇新聞