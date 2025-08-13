西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案續審　專家證人稱「疫苗恐懼症」患者少　憂副作用應盡量解釋 (14:50)

譚務成供稱於英國完成醫學學位，1970年代於青山醫院擔任醫生，後來轉至葵涌醫院任職，曾擔任院長和精神科部門主管等職位。譚提到，自己經常在法庭以專家身分作供，按他理解，他的意見獲法庭接納，因「冇人反對我講」。

就著「恐懼症」的定義，譚務成說每個人都有所焦慮，甚至有人認為「冇焦慮呢個世界係冇進步」，但「恐懼症」是指「極之嚴重嘅焦慮」，病人會尖叫、「失晒常態」或「攬住家人」，不可隨便診斷病人患有「恐懼症」。

對於如何診斷病人患「疫苗恐懼症」，譚務成稱患者需要符合一系列特定條件，包括恐懼症狀持續至少6個月、對疫苗的恐懼不合比例、病人的情况並非其他精神病所致，以及病人在親戚朋友講述疫苗好處後仍堅持不打針等。譚又提到，他預期「疫苗恐懼症」患者「好唔願去見醫生」，單是提起疫苗也會令他們感到害怕，反問「提都唔想提，點會仲會走去診所？」

另一方面，控方早前傳召因「疫苗恐懼症」而獲蔡淑梅發出「免針紙」的14名病人作供，控辯雙方就各人問診過程有不同說法。據辯方的版本，電腦程式員A曾先後兩次向蔡問診，在首次問診過程中，A向蔡提及自己患濕疹、母親心臟有雜音，「好驚打針」，蔡起初認為A可以打針，惟之後A說「真係好恐懼」，一想起打針便「食唔到、瞓唔到」，最終蔡基於A患「疫苗恐懼症」向他發出「免針紙」。約3個月後，A再向蔡問診，重申自己「好驚」打針，最終再次獲發「免針紙」。

就著A的個案，譚務成表示，若辯方的版本屬實，蔡淑梅也沒有足夠基礎在首次問診，判斷A患「疫苗恐懼症」，因為蔡未能排除A的情況並非因其他精神病而起。就第二次應診情況，譚說，按照辯方說法，當時A對打針仍有恐懼，認為他患「疫苗恐懼症」的機會「大好多」，同時強調「medicine（醫學）係冇百分之一百」。

至於其餘13名病人，譚務成認為，即使接納辯方說法，蔡淑梅也沒有充分基礎診斷他們患「疫苗恐懼症」，理由包括蔡未有詢問病人病歷，其中一名病人更在問診過程「冇講過嘢」，批評蔡在此情況下斷症「不可接受」。審訊明續。