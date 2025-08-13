明報新聞網
即時港聞

男警涉串謀販毒及傷人還押候訊　庭上透露警或重新拘捕另一涉案人士 (13:58)

54歲休班男警涉於2023年與其他人串謀販運大麻及傷人，又被指與其他人一起意圖妨害司法公正，導致一名警長被指示銷毁針對他的刑事調查資料。該男警被控串謀販毒等3罪，案件今（13日）於粉嶺裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後9月3日再訊，以待警方作進一步調查。控方庭上透露，警方或會重新拘捕另一名涉案人士。

被告王志輝（54歲，報稱警員）被控各一項串謀販毒、串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、以及作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控方申請押後案件，以待警方作進一步調查。控方又稱，警方或會重新拘捕另一名涉案人士。辯方不反對押後，並為被告提出保釋申請。署理主任裁判官香淑嫻應控方申請批准將案件押後，但在聽畢雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請。另被告放棄8天保釋覆核權。

控罪指，被告被控於或約於2023年11月在香港，與其他不明人士串謀非法販運危險藥物，即大麻；另於2023年11月與其他不明人士串謀非法及惡意導致一名被稱為「林仔」的人的身體受嚴重傷害，意圖使他身體受嚴重傷害。他亦被控於2023年11月16日，在香港與李志謙意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，因為警長5874被指示銷毁針對上述王志輝因公職人員行為不當指控而進行的刑事調查的資料。

