即時港聞

男學生播國歌時背對球場侮辱罪成　官押後判刑待感化與社服令報告 (12:29)

2024年6月世界盃亞洲區外圍賽，香港男足在大球場迎戰伊朗，男學生在國歌播放期間背對球場。他經審訊後，被裁定侮辱國歌罪成。案件原定今日（13日）在東區裁判法院判刑，裁判官稱基於背景報告，法庭接納被告過往在多方面都是「正面的年青人」，經再三考慮後，認為需要兼顧刑罰的阻嚇與被告的更生，押後案件至8月27日判刑，為被告索取感化與社會服務令報告。

被告劉本晞（現年19歲）被控去年6月6日在香港大球場公開及故意侮辱國歌。裁判官林子康早前裁決稱，被告在中國國歌奏唱前故意轉身，維持姿態、低頭和垂下雙手，以表不滿或不屑，行為貶損國家尊嚴。

辯方代表大律師關文渭求情稱，被告的背景報告「罕見地正面」且提供更多被告的資訊，包括同學指被告並不熱衷於政治、被告除了因為衝動與不理性犯案外，其父母透露被告可能受與初戀女友分手的事所影響。辯方冀法庭判處感化令或社會服務令。

林官表示，現階段傾向考慮其他判刑方式，惟社會服務令需要被告有真誠悔意。被告在背景報告的說法模稜兩可，他一方面說沒有意圖侮辱國歌，另一方面知悉其行為展現不尊重國歌。關回應，悔意並非考慮社會服務令的必要條件，又提及昨日一宗危駕罪成的案件亦獲判社會服務令。林官聞言指不會猜測該案且不作比較。

林官向辯方確認，被告對於故意轉身的行為感到悔意，雖然被告不同意他有意圖侮辱國歌，但被告同意其行為間接令人覺得他正侮辱國歌。辯方強調，被告品行正面，重犯機會低，參與社會服務就是服務國家，為被告撫平犯罪行為的好方法。林官指考慮報告，認為判刑需兼顧阻嚇與更生，為被告索取感化與社會服務令報告後才判刑。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

