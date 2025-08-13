警員瞞債詐騙遮仔會貸款罪成候判　官稱被告說法不可信 (11:39)

控方案情指，被告馬偉昌（47歲）於2019年獲警察儲蓄互助社批出57,060元貸款，他申請該貸款時，尚未償還另外6間財務機構的貸款；惟他申報自己無向其他財務機構借貸，亦沒有在「每月總供款額」一欄填寫任何金額。他自辯稱警隊2019年每日加班，無法集中精神，在草率糊塗之下漏報貸款，亦填錯加入警隊的日期。

裁判官王證瑜裁決指，不接納被告自辯的證供，因他填錯入伍日期後曾作更正，整份貸款申請書只有借貸紀錄的內容出錯。王官表示，被告承認漏報過往貸款紀錄，就算他一時剔錯，亦無理由不填寫每月總供款額，加上他2017年向互助社申請貸款時，曾經如實申報貸款紀錄，與本案的2019年申請書有重大差別。

王官強調，被告曾在申請書簽署，確認資料正確及自己健康狀况良好，他庭上解釋僅「求其」簽署，說法不可信；他不只一次向互助社申請貸款，必然知道申請書是重要文件，糊塗簽署的說法有違常理。王官表示，若借款人每月還款額超過月薪七成，互助社會要求提供其他收入證明，再作考慮，案中被告隱瞞貸款紀錄，互助社沒有進一步查問下批出貸款，被告必定誘使互助社批出貸款，使互助社蒙受不利，裁定他罪成。

辯方求情指，被告與妻子育有兩女，現分開居住，由被告照顧14歲幼女。辯方冀法庭索取社會服務令報告，王官表明不會考慮。案件押後至8月28日判刑，以待索取背景報告。