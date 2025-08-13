基孔肯雅熱｜謝展寰：食環署將為部分無人負責的私人地方清積水 (10:52)

謝展寰今（13日）於港台節目《千禧年代》表示，目前重點做好滅蚊控蚊工作，包括在患者長時間逗留的地方滅蚊、署方加強巡查高風險地區等，以降低傳播風險水平或確診個案數目。他又說，以往香港面對另一蚊傳疾病登革熱的輸入個案，均是利用類似策略，有效防止本地個案出現或爆發情况。

被問到政府將如何處理「三無大廈」積水問題，謝展寰表示，現時是「防疫的非常時期」，當部方私人地方有積水，同時無法找出相關負責人時，由於清理積水為現時食環署的首要工作，署方將先主動處理。他又形容，若再分先後次序或影響防疫工作的效率，因此政府不會計較「多行一步」。

對於現時的滅蚊方式，謝展寰指，署方一直觀察各地滅蚊技術，在適合本地情况下將嘗試採用。有意見倡香港引入會捕食白紋伊蚊幼蟲而成蚊不會吸血的「華麗巨蚊」應對基孔肯雅熱，謝表示將審視有關建議，但亦指香港「適唔適宜再放咁多蚊出去呢？」。

他又透露，局方正有意引入一種病菌，當蚊子被接種該菌，會難以附帶基孔肯雅熱或登革熱病毒，並會將特性傳到其他蚊子，但種菌等準備工作需時，「可能喺今次𠵱個浪裡面未必趕得切試驗」，預料最快明年方能推行。