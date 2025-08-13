明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

基孔肯雅熱｜謝展寰：食環署將為部分無人負責的私人地方清積水 (10:52)

本港昨日新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，輸入個案累計至6宗，另有一宗可能個案。環境及生態局長謝展寰表示，隨輸入個案上升，有出現本地個案的風險。他形容現時為「防疫嘅非常時期」，食環署會主動為部分無法尋找負責人的私人地方清理積水。

謝展寰今（13日）於港台節目《千禧年代》表示，目前重點做好滅蚊控蚊工作，包括在患者長時間逗留的地方滅蚊、署方加強巡查高風險地區等，以降低傳播風險水平或確診個案數目。他又說，以往香港面對另一蚊傳疾病登革熱的輸入個案，均是利用類似策略，有效防止本地個案出現或爆發情况。

被問到政府將如何處理「三無大廈」積水問題，謝展寰表示，現時是「防疫的非常時期」，當部方私人地方有積水，同時無法找出相關負責人時，由於清理積水為現時食環署的首要工作，署方將先主動處理。他又形容，若再分先後次序或影響防疫工作的效率，因此政府不會計較「多行一步」。

對於現時的滅蚊方式，謝展寰指，署方一直觀察各地滅蚊技術，在適合本地情况下將嘗試採用。有意見倡香港引入會捕食白紋伊蚊幼蟲而成蚊不會吸血的「華麗巨蚊」應對基孔肯雅熱，謝表示將審視有關建議，但亦指香港「適唔適宜再放咁多蚊出去呢？」。

他又透露，局方正有意引入一種病菌，當蚊子被接種該菌，會難以附帶基孔肯雅熱或登革熱病毒，並會將特性傳到其他蚊子，但種菌等準備工作需時，「可能喺今次𠵱個浪裡面未必趕得切試驗」，預料最快明年方能推行。

 

相關字詞﹕謝展寰 基孔肯雅熱 編輯推介

上 / 下一篇新聞