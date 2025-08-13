明報新聞網
即時港聞

全運會首批門票本月28日起開售　採實名制售票　香港觀眾可用身分證或回鄉證登記 (10:36)

粵港澳全運會將於11月舉行，相關賽事的票務安排今（13日）公布，其中香港賽區首批門票將於本月28日（周四）起，於官方票務平台以實名制形式開售。

香港賽區將承辦全運會8個競賽項目，全運會香港賽區統籌辦主任楊德強說，所有項目共40萬張門票會發售，官方將根據競賽日程，於本月28日率先推出4個競賽，包括沙灘排球、男子手球、籃球男子22歲以下組、七人欖球的門票公開發售；其餘7個競賽項目，包括場地單車、高爾夫球、三項鐵人等，以及香港賽區將承辨的殘特奧會3個競賽項目及售票項目，包括硬地滾球、輪椅擊劍等，將於9月下旬和10月上旬分階段、分批次推出。

門票售價方面，楊德強指，三個戶外項目，包括高爾夫球、鐵人三項、沙攤排球，劃一人民幣50元至200元；場館項目則按座位收費，售價介乎50元至500元，每人每次均限購6張。

香港賽區只設半日及全日門票

楊德強指，香港賽區只設半日及全日門票，而不設套票或包廂票，市民今日起可在官方購票平台以實名註冊在門票開售後以電子支付到官方指定服務商中國旅行社購票。他又說，所有電子門票在賽事開始前一日，可透過實名轉讓，惟購買不同賽區門票時，需使用相關賽區認可的有效入境證明文件。

楊德強解釋，由於香港承辦項目如劍擊、七人欖球、場地單車等賽程緊湊，往往在同一天及同一個場館內進行多場比賽，不同場次之間的間隔時間短，參考以往在香港舉行大型賽事的做法，香港賽區競賽項目的門票均以全日通或半日通方式發售，即是持票人可連續觀看該場館內同天舉行的多場比賽，「絕對是超值」。

在門票分類方面，場館比賽項目會按座位分檔次，並會在購票時編定坐號。而戶外項目包括鐵人三項和沙灘排球，則不分檔次，只分區域入座，而高爾夫球則按比賽項目傳統觀賽習慣，以全日票形式發售，且不會分配座位。

被問到如何杜絕「黃牛」，楊德強說，市民要以實名註冊，在取票時要出示相關證件，進場前亦要先驗票，之後直入場館；市民若要實名轉讓門票，亦必須在比賽前進行，不可以臨場轉名，故不會有驗票後再轉讓門票的問題。他亦提到，廣東方面開發購票系統時，使用技術去攔截及偵測不尋常的訂單，相信可確保讓「真正的球迷」購票。至於會否與執法部門有所行動，楊稱，在構思購票安排時，已經與不同部門，包括執法部門緊密溝通，會視乎登記情况再作相應對策，視乎需要考慮加強打擊行動。

廣東賽區方面，全運會廣東賽區執委會市場開發部副部長雷檢軍表示，平台將開售32個項目，包括乒乓球、籃球、跳水等，惟沖浪、帆船及個別小項因場地限制不會對外售票。雷檢軍預計，將有500萬門票可供發售，首批門票本月28日開售，項目包括足球、籃球、體操、射擊等17個項目，定價人民幣30至800元，熱門項目將限購3張；普通項目則限購6張，全部門票均需實名登記。

雷檢軍指，其餘比賽門票亦會根據比賽日程安排，分階段、分批次釋放。公眾可從官方票務網站及小程序、線上及線下代售渠道及城管售票亭，以現金、銀行卡、行動支付（微信、支付寶）數字人民幣、國際信用卡等形式購票。

