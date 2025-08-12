53歲男爬車頭冚阻私家車開出 警拘車上2男1女 檢疑依托咪酯煙彈 (20:45)

警方昨早8時許接獲一名53歲姓何男子報案，指其33歲姓梁女友人懷疑在上水符興街被兩名男子挾持上一輛私家車。他爬上該輛私家車的引擎蓋阻止車輛行駛不果，私家車駛至蕉徑路才停下，42歲姓彭男司機下車以一個膠水樽襲擊他的頭部。他於是從引擎蓋返回地面，該名男司機遂駕駛該輛私家車逃去。報案人受傷，清醒被送往北區醫院治理。

警員同日早上約10時在柴灣翠灣街發現該私家車，並於附近發現該姓梁本地女子、姓彭本地男司機及39歲姓吳本地男乘客。該女子沒有受傷，並表示屬自願登上該私家車。警員其後在吳身上搜獲1粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，及梁身上搜獲約6克懷疑冰毒及1粒懷疑含有依托咪酯的煙彈。吳及梁涉嫌「管有危險藥物」被捕，正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組第二隊跟進。另外，經初步調查，姓彭男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藥後駕駛」、「危險駕駛」及「普通襲擊」被捕，明（13日）上午在粉嶺裁判法院提堂。