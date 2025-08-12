律政司入稟向前區議員李志宏追討經費及電子產品近7萬元　官裁勝訴　李志宏稱欲回購但無方法 (19:48)

申索人為律政司司長，被告為李志宏。律政司司長今派梁日朗代表出庭，李則缺席。潘官裁定律政司司長勝訴，李須支付申索金額69,870.29元、以及120元訟費。

申索書指，李於2021年10月8日喪失區議員資格，其後須退還未動用的預支款額為31,093.39元。李也須退還各一部iPhone SE、MacBook Pro、Acer手提電腦、揚聲器、Google Pixel手機​，而它們的回購價共為38,776.9元。申索書稱，李至今仍未退還有關經費及電子產品回購價。

李回覆本報查詢指，他今年年中才收到信件指他有一筆欠款，不明白為何政府會在他離任近4年後才處理有關款項。此外，他未交還的電子產品中有大量區內居民資料，他希望購回該些電子產品，但區議會沒把購回方法及金額告訴他。他稱於2022年被裁定一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪罪成後服刑5個月，此後只能靠「散工」維生，故無力支付欠款。他說「政府要點樣去處理本人呢個款項，咁交由政府去安排啦」。