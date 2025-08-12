明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

律政司入稟向前區議員李志宏追討經費及電子產品近7萬元　官裁勝訴　李志宏稱欲回購但無方法 (19:48)

沙田區議會前主席李志宏遭律政司司長入稟小額錢債審裁處，指控他在喪失區議員資格後沒向政府退還經費及5項電子產品，所以向他追討共69,870.29元。案件今（12日）提訊，李沒到庭。審裁官潘弘翰遂裁定律政司司長勝訴，並下令李支付申索金額69,870.29元、以及120元訟費。李回覆本報查詢指，政府一直沒將購回電子產品的方法告訴他。惟他已無力支付欠款、只能「交由政府去安排」。

申索人為律政司司長，被告為李志宏。律政司司長今派梁日朗代表出庭，李則缺席。潘官裁定律政司司長勝訴，李須支付申索金額69,870.29元、以及120元訟費。

申索書指，李於2021年10月8日喪失區議員資格，其後須退還未動用的預支款額為31,093.39元。李也須退還各一部iPhone SE、MacBook Pro、Acer手提電腦、揚聲器、Google Pixel手機​，而它們的回購價共為38,776.9元。申索書稱，李至今仍未退還有關經費及電子產品回購價。

李回覆本報查詢指，他今年年中才收到信件指他有一筆欠款，不明白為何政府會在他離任近4年後才處理有關款項。此外，他未交還的電子產品中有大量區內居民資料，他希望購回該些電子產品，但區議會沒把購回方法及金額告訴他。他稱於2022年被裁定一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪罪成後服刑5個月，此後只能靠「散工」維生，故無力支付欠款。他說「政府要點樣去處理本人呢個款項，咁交由政府去安排啦」。

相關字詞﹕法庭 李志宏 編輯推介

上 / 下一篇新聞