7名殘疾人士院友被接種超出建議日期新冠疫苗　衛生署暫停涉事醫生參與疫苗接種計劃 (19:35)

衛生署表示，核對疫苗預訂及接種紀錄時，發現涉事醫生於5月22日到粉嶺一間名為「匡智粉嶺綜合復康中心」的殘疾人士院舍提供疫苗接種服務時，為7名院友接種了超過建議使用日期的莫德納JN.1新冠疫苗。雖然相關新冠疫苗並未超出有效日期，但根據疫苗製造商的建議，該疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於30日內使用。

衛生署指，高度關注事件，已即時跟進受影響人士的健康情況，並確定所有受影響的院友均沒有因為接種疫苗而出現不良情況。衛生署亦已向疫苗製造商了解疫苗在上述情況下的安全和效能等資料。經詳細考慮受影響人士的新冠疫苗接種及新冠感染史。衛生署建議，受影響人士毋須重新接種疫苗，並已指示涉事醫生監察受影響人士的健康狀況。

至於涉接種接種超出建議使用日期新冠疫苗的醫生，據了解是家庭醫生周偉華。署方表示，該名醫生亦會按衛生署要求，向受影響人士或其家屬解釋事件及商討其後安排。署方已暫停涉事醫生疫苗接種計劃下服務，並繼續跟進涉事院舍有否遵從指引。

另一方面，衛生署已巡查涉事殘疾人士院舍，檢查疫苗儲存及接種程序，並督促職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及按照2019冠狀病毒病疫苗接種計劃指引適時處置已過期的疫苗，避免同類事件再發生。