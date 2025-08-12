明報新聞網
即時港聞

疑再有非法勞工在港駕高德網約車　警接手調查暫未有人被捕　高德稱對違法行為零容忍 (19:32)

有市民昨日 （11日）經內地網約車平台「高德打車」在港叫網約私家車，遇上疑為內地來港、自稱無香港身分證的司機，司機更直言是向老闆租車提供服務，被質疑是非法勞工。警方今日（12日）回覆指，昨已接獲報案，指懷疑有非法勞工以私家車非法載客取酬，案件已交由新界南總區交通部跟進，暫未有人被捕，會繼續根據行動優次，調配適當資源打擊非法出租或載客取酬活動。高德地圖目前與服務商合作提供網約車服務，高德地圖今日回覆本報查詢指， 對任何違法行為零容忍，將持續督促合作方嚴格遵守法律法規，核實確保經營的合法合規。

事主梁先生昨日在社交平台Threads分享事件，他今日向本報憶述，昨日（11日）下午2時許經AlipayHK應用程式，連接「高德打車」嘗試召車由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲安排由服務供應商「宇宙call車」的司機「吳師傅」接單，由一輛掛本地車牌的白色私家車接載，「上車後叫佢一聲師傅，但佢無乜反應」，他再問司機是否在港居住，但司機仍無回應。梁先生遂懷疑司機不黯粵語，遂改以普通話提問，司機其後承認自己沒有香港身分證，聲稱是持商務簽證，「這個平台不需要香港身分證也可以」，又指是向「老闆」租用私家車從事網約車服務。

梁先生又指，該名司機明顯不熟悉香港道路，車速較慢，車輛預計要轉左也沒有預先駛入靠左行車線，約10分鐘車程，令他稍感不安。

事主梁先生昨日在社交平台Threads分享事件，他今日向本報憶述，昨日（11日）下午2時許經AlipayHK應用程式，連接「高德打車」嘗試召車由荃灣海濱花園前往沙咀道，「上車後叫佢一聲師傅，但佢無乜反應」。梁先生因而質疑司機不懂廣東話，遂改以普通話提問，司機其後承認自己沒有香港身分證。（事主影片截圖）

事主梁先生向本報憶述，昨日連接「高德打車」嘗試召車由荃灣海濱花園前往沙咀道，「上車後叫佢一聲師傅，但佢無乜反應」。梁先生遂懷疑司機不黯廣東話，遂改以普通話提問，司機其後承認自己沒有香港身分證。（事主影片截圖）

警方稱， 如行動期間警方發現案中人士涉其他違例行為，如違反逗留條件，會作出適當跟進及調查；如有足夠證據會採取適當檢控行動。

運輸署：已去信平台提醒須合法

運輸署回覆稱，政府非常關注懷疑有網約車平台​提供非法「白牌車」服務，同時懷疑涉及違規司機，署方會去信有關平台營運商，重申任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規。

對於政府正研究立法監管網約車，將來法例如何杜絕同類事件，運輸署表示，政府正積極研究修改法例，確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身分，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。

相關字詞﹕高德 非法勞工 運輸署 編輯推介

