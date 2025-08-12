平機會家庭友善僱傭措施研究　近九成受訪HR稱僱主沒有提供相關指引或規則　平機會倡推廣放工後完全脫離工作 (18:29)

平機會本次研究包含兩套問卷及焦點小組訪談，第一套問卷針對HR，收到400份有效回應，九成來自中小企，與香港實際就業環境相似；第二套問卷則向在職人士的家人發問，收集到1000份有效回應，小組訪談訪問HR、僱主、在職人士及其家人，探討他們對家庭友善措施的看法。

平機會高級政策、研究及訓練主任王名揚表示，HR被要求根據不同類型的被照顧者為公司僱傭措施評分，研究結果反映，5分制的措施平均分均小於3分，即HR普遍不認為現⾏僱傭措施能夠協助僱員照顧家⼈，其中支援家有精神病患、特殊教育需要子女僱員的僱傭措施得分最低，分別為2.23和2.21。另外，四分⼀⾄接近半數的受訪HR無法肯定僱主協助僱員照顧家⼈的成效。

16%受訪者儼如「打兩份工」

至於受訪的在職人士家人，王名揚透露，受訪者平均每周花在照顧家庭的時間為26.5小時，16%受訪者指每周用超過40小時在無償照顧家庭，他形容是「返兩份工」。另外，受訪的在職人士家人認為是最有效的首三項家庭友善僱傭措施分別是彈性上下班時間、五天工作周、和在家或遙距工作，然而，對比HR的回應，僱主提供彈性上下班的約有65%，提供五天工作週的約有一半，容許遙距工作者僅有一成多。

平機會倡政府循序漸進推行政措施及修例

平機會建議，要推廣在辦公時間以外完全脫離工作模式的文化、指定有關家庭友善措施的書面政策，而政府應透過循序漸進的行政措施及修例，牽頭設立更多類型的家事假；此外，要加強對僱主、HR對有關家庭崗位歧視的公眾教育，本港亦應鼓勵僱主為僱員家庭成員提供醫保，並持續研究討論是否應該逐步修訂相關法例。

另外，會方指不少僱主嚴格執行惡劣天氣信號結束後2小時內僱員應返回公司的工作安排，卻為部分子女停課或住址較偏遠的僱員帶來不便，呼籲政府檢討惡劣天氣下的工作安排指引。