失明公屋戶被指無申報私樓業權遭收回公屋　提司法覆核指無提供點字表格助申報 (18:10)

司法覆核申請人劉漢良先天失明，退休前在香港失明人協進會擔任兼職資訊科技助理；建議答辯人為香港房委會及上訴審裁小組。入稟狀指，劉1996年起與家人居於大坑東邨，其妻同樣失明，現領取社署傷殘津貼。劉母2020年去世，劉和五兄弟姊妹平分亡母的土瓜灣馬頭圍道物業，各獲取六分之一業權。劉的胞弟獨居於土瓜灣單位，劉沒有從單位獲利。

去年4月，劉漢良親自前往物業服務辦事處交申報表，職員問他有否購置物業，他回答沒有。同年10月，房委會向劉發出「遷出通知書」，指他無如實申報持有私樓業權，屬虛假陳述。劉不服上訴，理據包括房委會無積極協助失明人士填表，劉靠子女處理文件，子女對土瓜灣物業不知情。申請方提及，即使劉售出土瓜灣物業，亦不會超出家庭資產限額。

上訴聆訊今年2月召開，房委會指若劉漢良填表有困難，應主動向職員求助。上訴審裁小組表示，劉提交的表格是法律文件，「你簽咗名，因為剔、交叉咗，都有法律後果」，下令駁回上訴。一個月後，劉在律師見證下將六分一業權讓予胞弟。申請方要求要求法庭撤銷房委會決定，亦希望法庭批准，劉和家人可繼續居於大坑東邨，直至本案有結果為止。