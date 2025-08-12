明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

失明公屋戶被指無申報私樓業權遭收回公屋　提司法覆核指無提供點字表格助申報 (18:10)

失明長者居於石硤尾大坑東邨逾24年，他繼承亡母物業的部分業權後，誤以為毋須向房委會申報，需交出公屋單位，其後向上訴委員會上訴不果。他日前入稟高等法院申請司法覆核，尋求法庭推翻房委會決定。入稟狀指，房委會無提供點字表格，申請人無法自行閱讀和填寫申報表，質疑房委會間接歧視失明人士，有違憲之嫌。

司法覆核申請人劉漢良先天失明，退休前在香港失明人協進會擔任兼職資訊科技助理；建議答辯人為香港房委會及上訴審裁小組。入稟狀指，劉1996年起與家人居於大坑東邨，其妻同樣失明，現領取社署傷殘津貼。劉母2020年去世，劉和五兄弟姊妹平分亡母的土瓜灣馬頭圍道物業，各獲取六分之一業權。劉的胞弟獨居於土瓜灣單位，劉沒有從單位獲利。

去年4月，劉漢良親自前往物業服務辦事處交申報表，職員問他有否購置物業，他回答沒有。同年10月，房委會向劉發出「遷出通知書」，指他無如實申報持有私樓業權，屬虛假陳述。劉不服上訴，理據包括房委會無積極協助失明人士填表，劉靠子女處理文件，子女對土瓜灣物業不知情。申請方提及，即使劉售出土瓜灣物業，亦不會超出家庭資產限額。

上訴聆訊今年2月召開，房委會指若劉漢良填表有困難，應主動向職員求助。上訴審裁小組表示，劉提交的表格是法律文件，「你簽咗名，因為剔、交叉咗，都有法律後果」，下令駁回上訴。一個月後，劉在律師見證下將六分一業權讓予胞弟。申請方要求要求法庭撤銷房委會決定，亦希望法庭批准，劉和家人可繼續居於大坑東邨，直至本案有結果為止。

相關字詞﹕法庭 公屋 編輯推介

上 / 下一篇新聞