警處理示威傷手指入稟索償　涉事港大畢業生冀賠償可扣除政府補償金 (18:05)

被告杜啟華親自到庭陳辭，並呈交一段事發時的影片，嘗試證明當時他與梁之間沒有身體接觸。惟法官羅麗萍指出，影片並非本案證物之一，何況在刑事審訊中早已處理這段影片的內容，當時法庭不接納影片能夠為杜的行為提供抗辯。羅官向杜表示「點解你咁頑固」，又說杜「讀咁多書」、「應該將心思擺喺對自己同社會有建設嘅事」。

杜又指，梁的右手無名指骨折並非「開放性骨折」，毋需手術治理，醫生只是為梁的無名指前端安裝夾板，故認為此類傷勢的最高賠償不超過4萬元；杜亦認為，梁於2020年的檢查中顯示手指傷勢已大致復原，故梁現在仍感到手指痺痛及刺痛，原因是他個人身體老化所引致的痛症。

杜亦要求法庭考慮扣除部分賠償金額，指律政司早前入稟要求他賠償政府向梁支付的僱員補償金，杜認為以免賠償金額的性質會重疊，要求法庭考慮及作出適當扣減。惟原告方陳辭指，政府向梁支付的因受傷而獲批予的額外退休金，屬於警隊的額外福利，與本案索償並不相干。羅官聽罷陳辭後，指示雙方就應否扣除部分賠償的議題，向法庭補充書面陳辭。法庭將在半年內頒判辭裁決。