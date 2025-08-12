明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警處理示威傷手指入稟索償　涉事港大畢業生冀賠償可扣除政府補償金 (18:05)

港大畢業生杜啟華遭前總警司梁子健追討傷害賠償一案，今日（12日）在區院續審，雙方作結案陳辭。杜啟華原想向法庭呈交一段事發時的影片，嘗試證明當時他與梁子健是沒有身體接觸。惟法官拒絕，並指刑事審訊中早已拒納杜對影片內容的解釋。杜亦指，他早前遭入稟追討由政府支付梁的僱員補償金，為免賠償的性質重疊，法庭應該適當扣除本案賠償金額。法官指示雙方就扣除賠償的議題補充書面陳辭，並指半年內頒布判辭裁決。

被告杜啟華親自到庭陳辭，並呈交一段事發時的影片，嘗試證明當時他與梁之間沒有身體接觸。惟法官羅麗萍指出，影片並非本案證物之一，何況在刑事審訊中早已處理這段影片的內容，當時法庭不接納影片能夠為杜的行為提供抗辯。羅官向杜表示「點解你咁頑固」，又說杜「讀咁多書」、「應該將心思擺喺對自己同社會有建設嘅事」。

杜又指，梁的右手無名指骨折並非「開放性骨折」，毋需手術治理，醫生只是為梁的無名指前端安裝夾板，故認為此類傷勢的最高賠償不超過4萬元；杜亦認為，梁於2020年的檢查中顯示手指傷勢已大致復原，故梁現在仍感到手指痺痛及刺痛，原因是他個人身體老化所引致的痛症。

杜亦要求法庭考慮扣除部分賠償金額，指律政司早前入稟要求他賠償政府向梁支付的僱員補償金，杜認為以免賠償金額的性質會重疊，要求法庭考慮及作出適當扣減。惟原告方陳辭指，政府向梁支付的因受傷而獲批予的額外退休金，屬於警隊的額外福利，與本案索償並不相干。羅官聽罷陳辭後，指示雙方就應否扣除部分賠償的議題，向法庭補充書面陳辭。法庭將在半年內頒判辭裁決。

相關字詞﹕法庭 杜啟華 編輯推介

上 / 下一篇新聞