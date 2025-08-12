明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

深水埗雙屍謀殺案　被捕婦近日透露有自殺念頭及壓力大 (17:40)

深水埗昨（11日）下午揭發一宗雙屍謀殺案。患唐氏綜合症的47歲姓林男子及其85歲姓黃母親被揭發倒斃深水埗長沙灣道38至40號寓所內。警方調查後，相信兩人被患有精神病的52歲姓林女子殺害，林女為男死者胞姐、女死者長女，她涉謀殺被捕，已被控兩項謀殺罪，案件明早（13日）在西九龍裁判法院提堂。警方調查發現，被捕人最近曾向朋友透露有自殺念頭，且表示最近有精神壓力，亦覺得身體上支持不到生活。警方調查未見涉案家庭有爭執或暴力事件。香港唐氏綜合症協會表示，事件反映本地對照顧者及隱蔽高危家庭的支援嚴重不足，建議政府盡快制訂全面的照顧者政策。

深水埗區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒指，警方昨日接獲報報案，懷疑有人於深水埗長沙灣道38至40號一單位內暈倒，於是聯同消防破門而入，結果於單位內發現一對母子倒臥單位，其中85歲姓黃本地女子倒臥客廳，47歲姓林本地男子倒臥房間牀上，兩人昏迷不醒，救援人員即場為兩人搶救，後證實兩人當場死亡。調查顯示兩死者為母子關係，其中女死者頸部有4處傷痕，男死者無表面傷痕，相信他焗死、窒息致死。

警員調查案件期間，發現單位通往後樓梯的後門打開，警員於大廈天台發現一名女子危坐天台邊緣，消防立即將她救回安全位置。警方調查發現，該名52歲姓林女子是女死者長女、男死者胞姐，她嫌殺害兩死者，涉謀殺被捕。探員在大廈一樓簷篷尋獲一把染血剪刀，相信是造成女死者頸部傷痕的兇器。警方調查發現，案發單位4人同住，包括兩死者、被捕人及被捕人丈夫，案發時被捕人丈夫正外出工作，暫時未發現他與案有關，至於女死者及女被捕人均為無業。

據警方調查，47歲姓林男事主患有唐氏綜合症，周一至周五住青衣一間宿舍，周末回家放假，但最近兩、三星期事主都沒有返回宿舍，社工曾致電詢問，並相約昨日（11日）下午接回事主，結果登門揭發事件。鄭指，男事主沒有返宿舍這段時間，社工有積極跟進，除了電話聯絡，亦曾於8月初登門了解，涉事家庭曾提及會盡快將事主送返宿舍，並相約社工昨午接回事主。

另外，調查顯示，女被捕人有精神病紀錄，她最近曾向朋友透露有輕生念頭。警方初步相信她因為精神壓力，先將兩名家人殺死，然後再企圖自殺。被捕人目前於醫院留醫，警方會繼續調查。據了解，被捕人有定期於公立醫院覆診，對上一次覆診是今年6月，據悉醫生判斷她情況穩定，至少不用住院。至於女死者沒有精神病記錄，但因年紀大，有內、外、眼科覆診記錄。警方調查未見涉案家庭有爭執或暴力事件。

鄭指本案令人痛心，呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應傷害自己或他人；如發現身邊的家人或朋友有情緒問題，應該加以關注；如有需要可向當區的綜合家庭服務中心，或致電社會福利署熱線2343 2255尋求協助，亦可向專業醫護人員尋求專業意見。

香港明愛回覆本報查詢指，案中死者為一名於明愛陳震夏宿舍接受服務之智障人士，香港明愛對舍友不幸離世深感哀傷，正與相關部門跟進，協助該舍友的家屬在這艱難的時刻得到適切支援。香港明愛已啟動應急支援機制，為該宿舍的員工、舍友及其家人在有需要時提供情緒支援及輔導。香港明愛正全力配合警方的調查工作，由於事件仍在調查中，現階段不便透露詳情及就事件作任何評論。

相關字詞﹕謀殺 雙屍 精神病記錄 唐氏綜合症 編輯推介

上 / 下一篇新聞