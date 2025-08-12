深水埗雙屍謀殺案　被捕婦近日透露有自殺念頭及壓力大 (17:40)

深水埗區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒指，警方昨日接獲報報案，懷疑有人於深水埗長沙灣道38至40號一單位內暈倒，於是聯同消防破門而入，結果於單位內發現一對母子倒臥單位，其中85歲姓黃本地女子倒臥客廳，47歲姓林本地男子倒臥房間牀上，兩人昏迷不醒，救援人員即場為兩人搶救，後證實兩人當場死亡。調查顯示兩死者為母子關係，其中女死者頸部有4處傷痕，男死者無表面傷痕，相信他焗死、窒息致死。

警員調查案件期間，發現單位通往後樓梯的後門打開，警員於大廈天台發現一名女子危坐天台邊緣，消防立即將她救回安全位置。警方調查發現，該名52歲姓林女子是女死者長女、男死者胞姐，她嫌殺害兩死者，涉謀殺被捕。探員在大廈一樓簷篷尋獲一把染血剪刀，相信是造成女死者頸部傷痕的兇器。警方調查發現，案發單位4人同住，包括兩死者、被捕人及被捕人丈夫，案發時被捕人丈夫正外出工作，暫時未發現他與案有關，至於女死者及女被捕人均為無業。

據警方調查，47歲姓林男事主患有唐氏綜合症，周一至周五住青衣一間宿舍，周末回家放假，但最近兩、三星期事主都沒有返回宿舍，社工曾致電詢問，並相約昨日（11日）下午接回事主，結果登門揭發事件。鄭指，男事主沒有返宿舍這段時間，社工有積極跟進，除了電話聯絡，亦曾於8月初登門了解，涉事家庭曾提及會盡快將事主送返宿舍，並相約社工昨午接回事主。

另外，調查顯示，女被捕人有精神病紀錄，她最近曾向朋友透露有輕生念頭。警方初步相信她因為精神壓力，先將兩名家人殺死，然後再企圖自殺。被捕人目前於醫院留醫，警方會繼續調查。據了解，被捕人有定期於公立醫院覆診，對上一次覆診是今年6月，據悉醫生判斷她情況穩定，至少不用住院。至於女死者沒有精神病記錄，但因年紀大，有內、外、眼科覆診記錄。警方調查未見涉案家庭有爭執或暴力事件。

鄭指本案令人痛心，呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應傷害自己或他人；如發現身邊的家人或朋友有情緒問題，應該加以關注；如有需要可向當區的綜合家庭服務中心，或致電社會福利署熱線2343 2255尋求協助，亦可向專業醫護人員尋求專業意見。

香港明愛回覆本報查詢指，案中死者為一名於明愛陳震夏宿舍接受服務之智障人士，香港明愛對舍友不幸離世深感哀傷，正與相關部門跟進，協助該舍友的家屬在這艱難的時刻得到適切支援。香港明愛已啟動應急支援機制，為該宿舍的員工、舍友及其家人在有需要時提供情緒支援及輔導。香港明愛正全力配合警方的調查工作，由於事件仍在調查中，現階段不便透露詳情及就事件作任何評論。