張家朗月底西九故宮參與表演賽　重演巴黎奧運八強對決再遇拿科 (17:08)

香港將於全運會承辦劍擊、籃球、高爾夫球 、七人橄欖等8個項目。本地慈善組織「青途發展社區發展協會（青途）」舉辦「躍動全運」體驗巡禮，其間會有6大主題活動。活動焦點之一是張家朗將與兩屆世界賽冠軍、法國劍手拿科於西九故宮舉行劍擊表演賽。青途又邀請本地畫家趙綺婷，以兩人在巴黎大皇宮的對決為靈感，設計大型背景幕。

此外，仁川亞運雙銅牌得主林衍聰將與2008年北京奧運金牌得主仲滿合演佩劍對決；本地劍手李玟慧及陳海琳亦會同場較量重劍。不過青途表示，是次表演賽只有受邀嘉賓可出席，市民可於當晚7時15分透過港台電視或到奧海城二期商場觀看直播。

鄭泳舜冀透過活動推廣全運會

青途執委會主席、立法會議員鄭泳舜表示，希望透過系列活動推廣全運會，提升社區凝聚力。鄭泳舜又指，全運會是粵港澳三地的重要體育盛事，因此銳意透過「躍動全運」的系列活動推廣全運會，冀藉此提升社區凝聚力，讓市民更了解全運會的賽事安排與意義，為全運會預熱。 他亦表示，「劍萃古今‧躍動全運」劍擊表演賽是一場具專業規格的劍擊表演賽，除了是西九故宮首次上演的劍擊表演賽，也是香港歷來首次舉行的國際性劍擊表演賽。