渠務署將再引入3部「龍吸水」料本周抵港　指最高排水量遠高於手提水泵 (16:53)

渠務署今年初引入排水機械人「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」、「小禹三號」各一部，其後7月再添置2部「龍吸水」。

渠務署高級工程師（北區）陳卓宗說，該6部排水機械人於今年雨季共出動約500小時，其中3部「龍吸水」於本月4日至5日曾出動10次。被問到排水效率較人手排水快多少，他指，每次水浸情况不同，不過以排水量比較，緊急應變隊伍所使用的手提水泵，每小時排水量為數十立方米，但「龍吸水」最高排水量為每小時800立方米，相信處理採用「龍吸水」後，處理水浸效率較高，又舉例指「龍吸水」約半小時能處理早前瑪麗醫院門外水浸的情况。

陳卓宗說，今年是渠務署第一年採用排水機械人，待完結今年雨季將會總結經驗，檢視將來如何可以更好運用現有排水機械人。

「龍吸水」從福建引入，排水量較「小禹」系列機械人高，最高排水量每小時達800立方米（約1 / 3個標準泳池），可連續工作8小時。