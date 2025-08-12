穗禾苑業主質疑法團誇大維修費案　申索人均未到庭 (15:43)

6宗測試案件的申索人分別為Chan Chui Mei、戴維富、盧艷桃、Kwong Yuk Wa、何錦燦；被告同為法團主席梁寶玲及秘書何斯豪。6宗案件的申索金額為約2至3萬元，其中Chan申索28,759.7元、戴及盧共申索24,335.13元、Kwong申索22,122.85元。

所有申索人今沒到庭，當中戴、盧、何錦燦表示因身體不適而缺席，另外兩人則沒提供缺席原因。梁寶玲指案件已拖延超過一年；何斯豪則稱他請假到庭，質疑申索人無理缺席，而他認為法庭應盡快處理案件。梁更稱，早前法庭下令申索方支付她及何斯豪的交通費，但申索方仍未支付、「好唔尊重法庭命令」。有旁聽業主聞言高叫「你夠唔尊重業主啦（多收）7000幾萬」。

林官考慮到何錦燦的年齡已超過80歲且體弱多病，而且他的3宗案件與其他測試案件內容相同，因此法庭決定不再把他的3宗案件列為測試案件，並無限期押後。陪同業主旁聽的中科監察主席潘焯鴻在庭上提出，何錦燦已提出由他任代表，所以認為審訊可繼續。林官回應指，不會更改法庭在審前覆核時做的決定。潘又質疑林官處理證人傳票時有遺漏​。林官說，潘有很多程序不明白，並提醒他「你係冇（申索人）代表身分嘅」。林官把餘下3案押後至8月14日開審。