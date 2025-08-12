警司陸振中酒駕及打傷下屬判240小時社會服務令　官：被告初犯兼背景良好　判刑合比例 (15:39)

被告陸振中（42歲）原涉7罪，指他於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。據控方案情，3次指稱的非禮均發生於聯和墟街市熟食中心內，被告疑攙扶X往殘廁內逼她口交；餘下危駕等罪，則涉及翌月一場歡送晚宴後，一眾下屬試圖阻撓被告酒駕並起爭執。

辯方求情：被告嚴守紀律、樂於助人 捐血33次

法官上月押後判刑以索取被告的社會服務令報告，辯方今進一步求情指被告自求學時已投身義工服務，任職警隊期間表現出眾，嚴守紀律、待人熱忱，關懷身邊同僚，有求情信形容他「極致」地樂於助人。辯方稱被告向感化官流露悔意，事件已摧毁他畢生建立的警務事業，亦使他的家人飽受煎熬，冀法庭接納「專業」意見判處社會令，或以緩刑代替。

法官判刑時長篇幅引述被告背景和求情，稱被告年幼家庭經濟拮据，曾居於木屋，後獲政府安排隨家人遷入公屋，從小篤信佛教、樂善好施，包括擔任救傷團體成員、至今捐血33次。法官並稱被告憑努力獲得港大學士學位，2006年考入警隊成為見習督察、2015晉升為總督察，案發不久前升為警司，多年來持續進修，如公共行政碩士和與管理及國情相關課程。被告亦義務參與警察談判組，曾處理逾百宗輕生個案，又參與推廣防止青少年自殺的和協助年輕在囚人士重回正軌的工作；他2019年到示威現場接洽各方，希望和平解決衝突。

法官續指，據蔡文浩的創傷評估，他事發後縫了3針，手指不時感麻痺，亦擔心遭被告報復，導致體重下降；同時聽聞關於本案的謠言，現時仍有專注困難，但已再無創傷後壓力症。法官判刑指被告事發時休班、不涉濫用職權，他明顯受酒精影響，但不論其身體狀況如何，3名下屬正確地阻擾他駕駛。

官：事主傷勢不重 初犯兼背景良好 判社服令合比例

法官另指事發地點行人少、汽車不多，他與蔡互相認識，蔡的傷勢不算最嚴重，加上被告初犯、背景良好，認為就兩罪判處社服令240小時公平和合符比例，另下令他停牌6個月。被告聽取判刑時一直低頭閉目養神，判刑後表示「清楚，法官閣下」。