明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警司陸振中酒駕及打傷下屬判240小時社會服務令　官：被告初犯兼背景良好　判刑合比例 (15:39)

時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中2022年涉酒後不顧下屬阻撓駕駛，並打傷其中一名男下屬。陸經審訊後被裁定危險駕駛及襲擊致造成身體傷害兩罪罪成，暫委法官勞潔儀今（12日）在區域法院判處陸振中須服240小時社會服務令。

被告陸振中（42歲）原涉7罪，指他於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。據控方案情，3次指稱的非禮均發生於聯和墟街市熟食中心內，被告疑攙扶X往殘廁內逼她口交；餘下危駕等罪，則涉及翌月一場歡送晚宴後，一眾下屬試圖阻撓被告酒駕並起爭執。

辯方求情：被告嚴守紀律、樂於助人　捐血33次

法官上月押後判刑以索取被告的社會服務令報告，辯方今進一步求情指被告自求學時已投身義工服務，任職警隊期間表現出眾，嚴守紀律、待人熱忱，關懷身邊同僚，有求情信形容他「極致」地樂於助人。辯方稱被告向感化官流露悔意，事件已摧毁他畢生建立的警務事業，亦使他的家人飽受煎熬，冀法庭接納「專業」意見判處社會令，或以緩刑代替。

法官判刑時長篇幅引述被告背景和求情，稱被告年幼家庭經濟拮据，曾居於木屋，後獲政府安排隨家人遷入公屋，從小篤信佛教、樂善好施，包括擔任救傷團體成員、至今捐血33次。法官並稱被告憑努力獲得港大學士學位，2006年考入警隊成為見習督察、2015晉升為總督察，案發不久前升為警司，多年來持續進修，如公共行政碩士和與管理及國情相關課程。被告亦義務參與警察談判組，曾處理逾百宗輕生個案，又參與推廣防止青少年自殺的和協助年輕在囚人士重回正軌的工作；他2019年到示威現場接洽各方，希望和平解決衝突。

法官續指，據蔡文浩的創傷評估，他事發後縫了3針，手指不時感麻痺，亦擔心遭被告報復，導致體重下降；同時聽聞關於本案的謠言，現時仍有專注困難，但已再無創傷後壓力症。法官判刑指被告事發時休班、不涉濫用職權，他明顯受酒精影響，但不論其身體狀況如何，3名下屬正確地阻擾他駕駛。

官：事主傷勢不重　初犯兼背景良好　判社服令合比例

法官另指事發地點行人少、汽車不多，他與蔡互相認識，蔡的傷勢不算最嚴重，加上被告初犯、背景良好，認為就兩罪判處社服令240小時公平和合符比例，另下令他停牌6個月。被告聽取判刑時一直低頭閉目養神，判刑後表示「清楚，法官閣下」。

相關字詞﹕法庭 陸振中 襲擊 危險駕駛 編輯推介

上 / 下一篇新聞