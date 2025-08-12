明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

綠色和平與同路舍指逾半受訪無家者或劏房戶未曾使用避暑中心　團體質疑地點不便促改善 (14:51)

綠色和平與同路舍今（12日）公布《臨時避暑中心使用問卷調查》結果，發現近六成半受訪者從未使用臨時避暑中心，主因為地點不便及不知政府設有日間避暑中心，反映當局在選址及資訊發放方面不足。團體促請政府在無家者及劏房戶集中的地區增設避暑中心，同時加強宣傳、延長開放時間、改善私隱及保安措施。

調查於今年6至7月舉行，共訪問97名市民，其中近九成屬無家者或居於不適切居所。調查發現，逾八成受訪者認為政府就發放避暑中心的資訊不足。調查又指，全港109個社區會堂及社區中心中，僅19間（17.4%）於酷熱天氣時開放作臨時避暑中心，平均每區僅約一間，部分低收入社群集中地，例如油尖旺、深水埗、黃大仙等就顯得數量不足。

設施評分方面，避暑中心整體滿意度僅3分（滿分5分），「私隱保障」得分最低（2.34分），其次為「開放時間」及「職員態度」（同為2.77分）。受訪者指中心欠缺隔板及儲物設施，曾有人財物被竊，令使用意欲大減。此外，通宵中心多於晚上10時半才開放，使用人士須於翌晨8時前須離開，與公眾浴室約8時半的關門時間不銜接，逾八成受訪者希望延長開放時間。

團體又表示，部分中心位於斜坡或偏遠位置，如慈雲山、藍田及荃灣，對行動不便人士構成障礙。團體續以深水埗通州街公園為例，最近的南昌社區中心並非避暑中心，巿民需步行逾17分鐘才能到達石硤尾社區會堂。

綠色和平引用西班牙巴塞羅那及德國柏林等地方的經驗，指西班牙已建立400個「氣候庇護網絡」，99%居民可於10分鐘步程內抵達，並計劃於2030年縮短至5分鐘；柏林則為避暑中心使用者提供過夜、伙食、沖涼及社工支援。團體呼籲港府盡快改善整體避暑中心的措施，全面提升弱勢社群在酷熱天氣下的應對能力。

相關字詞﹕綠色和平 避暑中心 編輯推介

上 / 下一篇新聞