綠色和平與同路舍指逾半受訪無家者或劏房戶未曾使用避暑中心　團體質疑地點不便促改善 (14:51)

調查於今年6至7月舉行，共訪問97名市民，其中近九成屬無家者或居於不適切居所。調查發現，逾八成受訪者認為政府就發放避暑中心的資訊不足。調查又指，全港109個社區會堂及社區中心中，僅19間（17.4%）於酷熱天氣時開放作臨時避暑中心，平均每區僅約一間，部分低收入社群集中地，例如油尖旺、深水埗、黃大仙等就顯得數量不足。

設施評分方面，避暑中心整體滿意度僅3分（滿分5分），「私隱保障」得分最低（2.34分），其次為「開放時間」及「職員態度」（同為2.77分）。受訪者指中心欠缺隔板及儲物設施，曾有人財物被竊，令使用意欲大減。此外，通宵中心多於晚上10時半才開放，使用人士須於翌晨8時前須離開，與公眾浴室約8時半的關門時間不銜接，逾八成受訪者希望延長開放時間。

團體又表示，部分中心位於斜坡或偏遠位置，如慈雲山、藍田及荃灣，對行動不便人士構成障礙。團體續以深水埗通州街公園為例，最近的南昌社區中心並非避暑中心，巿民需步行逾17分鐘才能到達石硤尾社區會堂。

綠色和平引用西班牙巴塞羅那及德國柏林等地方的經驗，指西班牙已建立400個「氣候庇護網絡」，99%居民可於10分鐘步程內抵達，並計劃於2030年縮短至5分鐘；柏林則為避暑中心使用者提供過夜、伙食、沖涼及社工支援。團體呼籲港府盡快改善整體避暑中心的措施，全面提升弱勢社群在酷熱天氣下的應對能力。