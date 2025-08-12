時任麥當勞分店經理涉要求15歲下屬口交及威脅發私密照　判囚兩年 (13:41)

被告江垚（現年34歲、現職升降機安裝員）被控於2022年3月3日與或向一名15歲女童X作出嚴重猥褻作為；2022年9月5日未經同意下威脅發布X的私密影像；以及2023年4月29日未經同意下發布X的私密影像。法官林偉權在書面裁決書指，信納X交代被告曾在員工休息室撫摸和親吻她胸部，又要她口交的情節，被告自辯時亦承認知道X僅15歲，即使X自願，法律上亦不能合法同意被告的猥褻行為。

被告另供稱他發信息只要求X出來見最後一次面，讓大家弄清關係，而非威脅性交，法官指被告雖無表明性交，X仍意會到被告的心思，例如稱「不過叔還是勸妳 最後來一次」、「既然妳這樣 那別怪我了」、「真討厭已讀不回的」、「我乾脆post上網吧」等，X正確解讀被告的意圖，目的是要令X順應他。

就發布私密影相一罪，法官指被告與另一名兼職女生的色情對話雖有提及涉案相片，但也只是說「我覺得像她（X）」，法庭比對後認為相中女子側面有點像X，惟不足以令人確定，此罪罪脫。法官判刑稱X案發時未滿16對，被告則年過30，他語氣強硬要求分手前性交，只因X堅拒和表明會報警才作罷，最終就猥褻罪判被告囚6個月，威脅發布私密影像罪則囚18個月，兩罪分期執行。