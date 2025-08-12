明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

梁熙指明苑中心物管公司延誤維修　倡物監局守則增設復電時間標準 (11:31)

北角明園西街前日（10日）傍晚因爆水管，導致明苑中心停水停電，昨午（11日）已全面恢復供水及供電。立法會議員梁熙表示，由於該大廈電掣房為私人財產，因此當時政府部門人員到場亦未能協助。他又說，管理公司安排的工程人員拖延10多小時才開始維修，關注現時物監局《處理緊急事故》操守守則是否需對增設復電時間標準。

梁熙今（12日）於港台《千禧年代》表示，明苑中心前日停電時，雖港燈及機電工程處人員已隨即到場，但因大廈電掣房為私人財產，必須待大廈物業管理公司派員維修，因此當人時員未能檢查相關電力系統；當時政府已於晚上要求管理公司安排持牌工程人員維修，但對方就以「好多架生攞過嚟」、「搞唔掂要搵其他人」等借口拖延10多個小時才開始維修工作。

現時物業管理業監管局設《處理緊急事故》操守守則，當中列明管理公司需有處理緊急事故的機制，包括設負責人等。梁熙指，事件中的物業管理公司雖符合指引要求，但就今次事件而言，大廈長時間仍未得到適切維修的情况不理想。他建議，政府可在指引中，訂定管理公司的復電時間標準，尤其針對設老人院或涉及公共設施。

梁熙又說，港島東區是近月爆水管最嚴重的地區，已向水務署反映能否改善「智管網」工程，透過安裝智能監察器，留意水管有否爆裂。他又希望，政府可加強宣傳「預防性維修資助計劃」，令市民有資金處理住所的維修問題.

香港測量師學會建築測量組主席李海達於同一節目則表示，一般電掣房無百分百的防水設計，但都會避免房裡有水喉；加上以前電表房一般以方便接駁電力及電力公司出入為主，甚少從維修角度考慮而設於地下，因而容易有水浸情况，新建樓宇則一般沒有此類問題。

他又說，部分樓宇的電掣房電線或已使用10多年，有機會需要較長時間去訂購，甚至部分牌子已停產，因此維修上具一定困難。他建議政府可安排專業人士巡查大廈，部分低窪地區的樓宇亦可考慮加裝防洪閘或水浸警報器。
 

相關字詞﹕明苑中心 梁熙 停水 停電 編輯推介

上 / 下一篇新聞