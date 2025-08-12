梁熙指明苑中心物管公司延誤維修　倡物監局守則增設復電時間標準 (11:31)

梁熙今（12日）於港台《千禧年代》表示，明苑中心前日停電時，雖港燈及機電工程處人員已隨即到場，但因大廈電掣房為私人財產，必須待大廈物業管理公司派員維修，因此當人時員未能檢查相關電力系統；當時政府已於晚上要求管理公司安排持牌工程人員維修，但對方就以「好多架生攞過嚟」、「搞唔掂要搵其他人」等借口拖延10多個小時才開始維修工作。

現時物業管理業監管局設《處理緊急事故》操守守則，當中列明管理公司需有處理緊急事故的機制，包括設負責人等。梁熙指，事件中的物業管理公司雖符合指引要求，但就今次事件而言，大廈長時間仍未得到適切維修的情况不理想。他建議，政府可在指引中，訂定管理公司的復電時間標準，尤其針對設老人院或涉及公共設施。

梁熙又說，港島東區是近月爆水管最嚴重的地區，已向水務署反映能否改善「智管網」工程，透過安裝智能監察器，留意水管有否爆裂。他又希望，政府可加強宣傳「預防性維修資助計劃」，令市民有資金處理住所的維修問題.

香港測量師學會建築測量組主席李海達於同一節目則表示，一般電掣房無百分百的防水設計，但都會避免房裡有水喉；加上以前電表房一般以方便接駁電力及電力公司出入為主，甚少從維修角度考慮而設於地下，因而容易有水浸情况，新建樓宇則一般沒有此類問題。

他又說，部分樓宇的電掣房電線或已使用10多年，有機會需要較長時間去訂購，甚至部分牌子已停產，因此維修上具一定困難。他建議政府可安排專業人士巡查大廈，部分低窪地區的樓宇亦可考慮加裝防洪閘或水浸警報器。

