「共創明『Teen』計劃」四川交流團逾90學員參與 孫玉菡感謝馬會付出 勸勉學員珍惜機會 (21:59)

學習交流團歡迎晚宴於今天（11日）在四川成都舉行，港府勞工及福利局長孫玉菡、四川省港澳事務辦公室副主任馬聰、馬會公司事務執行總監譚志源、香港基督教女青年會總幹事楊建霞及其他嘉賓，包括5名馬會友師均有出席。

孫玉菡在歡迎晚宴致辭時，感謝馬會對「共創明『Teen』計劃」作出不少貢獻和付出，包括撥款支持三期計劃推行及四川學習交流團，讓他們開闊眼界、增長知識和增強自信。他勸勉學員珍惜是次交流機會，相信這些經歷將成為他們未來成長道路上的寶貴財富。

譚志源：馬會致力幫助不同背景青年人發展潛能

譚志源表示，馬會一直致力幫助不同背景的青年人發展潛能，多年來透過不同舉措，鼓勵他們成為積極公民貢獻社會，並培養他們對中華文化的認同感和民族自豪感。

譚續指，馬會自2008年汶川大地震後與四川保持緊密合作關係，先後撥備十億港元協助多項災後的援建項目，是次學習團將安排學員到訪其中兩個項目，親身了解川港合作的成果。學員也將走訪當地著名的文化景點、歷史遺址和創科企業，並有機會與當地青少年互動，深化兩地青年的交流和友誼。

計劃學員獲安排參觀馬會捐助的援建項目包括—四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院。該學院是全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構，亦是培育相關高端人才的學府，有助長遠建設社會的防災減災能力。

此外，學員還會參觀四川香港馬會奧林匹克運動學校。有見地震嚴重影響四川的體育人才培訓，馬會遂撥款建造這所體育培訓及傳統學科並重的運動學校，協助培養新一代體壇精英。