即時港聞

教育局：已拒絕為一諾中學（九龍塘）註冊　稱會嚴肅處理「借殼辦學」 (20:01)

一諾中學（九龍塘）捲入學生懷疑「雙重學籍」指控。教育局晚上回覆本報查詢指，已拒絕為其註冊，亦未接獲該校擬遷往紅磡的註冊申請，又指出該校未有事先獲得教育局的批准而向家長收取入學費。

當局指，一諾中學（九龍塘）的管理及財政狀况並不令人滿意，教育局已決定拒絕為其註冊，並於7月28日通知對方，而且其臨時註冊的有效期於本年9月30日屆滿後亦不會獲得延展。

教育局已知悉該校在九龍塘達之路10號的校舍會於2024/25學年結束後停止營運，而至今未接獲該校為擬遷往紅磡結好中心辦學的學校註冊正式申請。

教育局亦指非常關注一諾中學（九龍塘）的營運及財務狀况，並一直與該校保持聯繫，亦對該校未有事先獲得教育局批准而向家長收取入學費，責成校方須妥善處理，按協議盡快向有關家長退還有關費用，以及積極與家長商討合理及雙方滿意的解決方案。

教育局亦強調，高度重視有本地學校涉嫌與非本地升學或補習機構合作「借殼辦學、提供香港學籍」，正嚴肅處理，「並已採取果斷行動」，呼籲本地教育機構切勿以身試法；亦呼籲家長及學生切勿誤信未經證實的資料或不合法的宣傳。

當局指，除獲教育局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作，安排第三方機構於校內開辦課程並由家長或學生向該機構支付所需學費。而且每名學生不能同時在多於一所公營中學註冊。對於媒體近日有報道指有學生疑有「雙重學籍」，教育局提醒家長，應以學生的學習裨益、身心靈健康和全人發展為依歸，不要誤信中介、走捷徑，試圖以同時註冊不同學校以增加子女升學機會，「令其子女身心疲累，承受不必要壓力，結果或會得不償失。」

相關字詞﹕一諾中學 教育局 編輯推介

