一諾中學男生疑持「深港雙重學籍」？　校長聲稱「誤會」　教育局：拒為學校註冊 (19:35)

他另承認本學年確實有在未經教育局批准下，收取每名學生20萬元建校費，但後來知悉有違規後，於2024年3月已暫停收費並陸續退款。他未透露向多少名家長收取建校費及還款進度。

教育局晚上回覆本報查詢指，已拒絕為其註冊，亦未接獲該校擬遷往紅磡的註冊申請，又指出該校未有事先獲得教育局的批准而向家長收取入學費。

繼本報日前報道香港私校「崇正中學」與內地「摘星教育」涉嫌捲入借殼辦學風波，社交平台Threads連日繼續討論本港私校，關注辦學情况，以及港校與內地機構合作愈趨緊密。

當中，Threads有帖文提及，本港政府新聞處上月25日發稿介紹「香港學生在國際物理及數學奧林匹克取得優異成績」，由一諾中學（九龍塘）男學生傅思敏奪金獎，但「小紅書」有用戶質疑該學生實為「深圳高級中學」的學生，並轉發「深圳特區報」文章佐證，文中提及「深圳市高級中學高一（1）班傅思敏同學代表香港隊參賽，獲得全球第21名的成績，摘得金牌」。