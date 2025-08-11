明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

一諾中學男生疑持「深港雙重學籍」？　校長聲稱「誤會」　教育局：拒為學校註冊 (19:35)

網絡連日討論本港私校「一諾中學（九龍塘）」一名男學生疑持「深港雙重學籍」。校長祁文迪今日（11日）向本報稱，該男生在去年3月已從深圳高級中學轉校到一諾讀「Year 10」，即本港的中三，引述學生家長稱該男生已從深圳中學退學，但他不了解確實退學日期。他說一諾既然收到男生的轉校通知，就「默認」男生不持深圳學籍。祈又認為，學生本身所屬的深圳中學仍稱呼他為該校學生，意在「宣傳」，相信事件屬「誤會」。

他另承認本學年確實有在未經教育局批准下，收取每名學生20萬元建校費，但後來知悉有違規後，於2024年3月已暫停收費並陸續退款。他未透露向多少名家長收取建校費及還款進度。

教育局晚上回覆本報查詢指，已拒絕為其註冊，亦未接獲該校擬遷往紅磡的註冊申請，又指出該校未有事先獲得教育局的批准而向家長收取入學費。

繼本報日前報道香港私校「崇正中學」與內地「摘星教育」涉嫌捲入借殼辦學風波，社交平台Threads連日繼續討論本港私校，關注辦學情况，以及港校與內地機構合作愈趨緊密。

當中，Threads有帖文提及，本港政府新聞處上月25日發稿介紹「香港學生在國際物理及數學奧林匹克取得優異成績」，由一諾中學（九龍塘）男學生傅思敏奪金獎，但「小紅書」有用戶質疑該學生實為「深圳高級中學」的學生，並轉發「深圳特區報」文章佐證，文中提及「深圳市高級中學高一（1）班傅思敏同學代表香港隊參賽，獲得全球第21名的成績，摘得金牌」。

相關字詞﹕祁文迪 一諾中學 編輯推介

上 / 下一篇新聞