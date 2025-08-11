支聯會煽動顛覆案11月11日開審　何俊仁擬認罪 (18:24)

本案由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼、助理刑事檢控專員張卓勤等代表。資深大律師林芷瑩獲破產管理處委聘代表支聯會；李卓人和何俊仁由大律師沈士文等代表。鄒幸彤身穿紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」的T恤到庭，李和何均穿深色外套。

在李官提問下，黎嘉誼確認將接手本案檢控工作。李官表示，基於有關方面的安排，案件將於西九龍裁判法院大樓審理；11月3日先處理鄒幸彤一方的申請，視乎申請結果決定是否如期開審，審期料歷時75日。李官表示，審訊會橫跨今年聖誕和明年新年，法庭農曆年廿九（2月16日）及年初四（2月20日）不會開庭，着聆訊各方另作安排。

李官問到，辯方早前稱何俊仁有意向認罪，不知道11月開審之前，何會否同意控方案情撮要。沈士文回應，何已表明擬承認控罪，辯方上周向控方提交已修改的案情版本，雙方仍在商討。李官表示，若何不同意控方案情，法庭要召開紐頓聆訊（Newton hearing），案件正審或與紐頓聆訊一併進行。沈遂指，暫時召開紐頓聆訊的機會不大，辯方會再向法庭匯報。

案件管理方面，李官指示控辯雙方在案件開審後，每星期準備一份證供撮要，以整理證人供辭重點，毋須添加評語。沈士文建議控方預備相關文件，再交由辯方修改。