明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

支聯會煽動顛覆案11月11日開審　何俊仁擬認罪 (18:24)

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，今（11日）於高院再作審前覆核。庭上透露，何俊仁已接觸控方，表明擬承認控罪，正與控方正商討承認案情。案件排期至11月3日處理鄒幸彤撤銷公訴書的申請，11月11日正式開審，將於西九龍法院審理。

本案由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼、助理刑事檢控專員張卓勤等代表。資深大律師林芷瑩獲破產管理處委聘代表支聯會；李卓人和何俊仁由大律師沈士文等代表。鄒幸彤身穿紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」的T恤到庭，李和何均穿深色外套。

在李官提問下，黎嘉誼確認將接手本案檢控工作。李官表示，基於有關方面的安排，案件將於西九龍裁判法院大樓審理；11月3日先處理鄒幸彤一方的申請，視乎申請結果決定是否如期開審，審期料歷時75日。李官表示，審訊會橫跨今年聖誕和明年新年，法庭農曆年廿九（2月16日）及年初四（2月20日）不會開庭，着聆訊各方另作安排。

李官問到，辯方早前稱何俊仁有意向認罪，不知道11月開審之前，何會否同意控方案情撮要。沈士文回應，何已表明擬承認控罪，辯方上周向控方提交已修改的案情版本，雙方仍在商討。李官表示，若何不同意控方案情，法庭要召開紐頓聆訊（Newton hearing），案件正審或與紐頓聆訊一併進行。沈遂指，暫時召開紐頓聆訊的機會不大，辯方會再向法庭匯報。

案件管理方面，李官指示控辯雙方在案件開審後，每星期準備一份證供撮要，以整理證人供辭重點，毋須添加評語。沈士文建議控方預備相關文件，再交由辯方修改。

相關字詞﹕支聯會 國安法 編輯推介

上 / 下一篇新聞