涉用假文件騙投資者4億日圓　前銀行職員認串謀詐騙 (17:51)

被告梁浩賢（39歲），為渣打銀行（香港）有限公司前客戶經理，他承認兩項串謀詐騙罪；同案另外兩名渣打銀行前客戶經理胡文浩（38歲）及陳德政（38歲），以及自僱財務顧問羅文輝（51歲），早前已承認共五項串謀詐騙罪名。四名被告均獲准保釋候判。

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，案發時梁浩賢、胡文浩、陳德政分別任職渣打銀行中小企業理財部及優先私人理財部，該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但三人均無權限簽署及發出有關文件。其後三名被告與羅文輝於2015年1月至2016年9月，串謀四名外籍人士，包括兩名分別為贊比亞籍及韓國籍的ADF Capital Limited（ADF）男股東暨董事、一名陳德政的泰國籍男客戶及一名日本籍公司女行政總裁，以假扮渣打銀行發出的虛假資金證明書及公司退款承兌票據，詐騙多名日本投資者向ADF及多間公司投資。而有關虛假文件由胡文浩及陳德政簽署。

梁浩賢承認串謀同案三名被告，以及三名涉案外籍人士使用4份虛假的公司退款承兌票據，涉款共720萬美元（逾5600萬港元），訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項，致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾四億日圓（約2840萬港元）。

同案被告胡文浩、陳德政及羅文輝則承認串謀訛稱涉案泰籍男客戶在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產（約255億港元），並簽發八份虛假的資金證明書；胡另承認串謀涉案贊比亞籍男子簽發一份虛假的資金證明書，以訛稱該名贊比亞籍男子的公司持有15億美元資金（約116億港元），可用於非洲的投資項目；羅亦承認與涉案人士透過另外四份公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行擔保ADF承兌5000萬美元（約3.9億港元）。

同案餘下一名被告為ADF前經理甘潔貞（57歲），她早前否認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，案件明（12日）於區院開審。