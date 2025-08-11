明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六名戶戶送外賣員入稟追討遣散費　一名七旬外賣員撤控後反遭戶戶送申索16萬訟費　官：有啲匪夷所思 (17:16)

外賣平台戶戶送（Deliveroo）撤出香港，部分外賣員入稟勞資審裁處追討遣散費等費用。6人的案件今（11日）提訊，其中一名71歲外賣員申請撤銷申索，戶戶送申請約16.1萬元訟費；該外賣員表示無力支付，希望戶戶送「畀啲良知」。審裁官黃敏妮將該案件押後至8月28日再訊，以待戶戶送準備有關訟費的支持文件；另批准其餘5人的案件無限期押後，以待另一宗區院案的結果出爐。

申索人為鄧永棟、阿勝、Singh Jota、林志明、梅慶活、哈亞特。被告為Deliveroo Hong Kong Limited。梅申索157,662.56元、哈申索629,860.04元、林申索168,450.67元、鄧申索126,463.79元、阿勝申索128,547.24元、Singh Jota申索227,320.52元。

梅申請撤銷申索。被告方要求梅支付約16.1萬元訟費，黃官稱「法庭覺得有啲匪夷所思」。被告方說，因為公司清盤，若梅不支付訟費，本案費用就須由債權人支付。

梅則稱，他已71歲，自失去戶戶送的工作後已沒其他公司聘請他，打算申請綜緩金維生。梅稱「我一定冇辦法支付」、「（戶戶送）俾啲良知、血性、人性，唔好亂向打工仔收錢」。黃官把案件押後至8月28日再處理。

其餘5人申請無限期押後案件，以待另一名外賣員於區院提出的僱員補償案件的結果出爐。被告方反對押後，並指在外賣員Gurung於區院的僱員補償案件中，法官裁定戶戶送與外賣員不存在僱傭關係，故被告方認為5名申索人現時等待的區院案件很大機會與Gurung案得出相同結果。

黃官指，區院案件無可避免涉及僱傭關係議題，與5名申索人的案件有重覆議題，因此押後5人的案件對雙方來說是有必要及合符成本效益，終批准案件無限期押後。

相關字詞﹕戶戶送 遣散費 編輯推介

上 / 下一篇新聞