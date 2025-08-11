六名戶戶送外賣員入稟追討遣散費　一名七旬外賣員撤控後反遭戶戶送申索16萬訟費　官：有啲匪夷所思 (17:16)

外賣平台戶戶送（Deliveroo）撤出香港，部分外賣員入稟勞資審裁處追討遣散費等費用。6人的案件今（11日）提訊，其中一名71歲外賣員申請撤銷申索，戶戶送申請約16.1萬元訟費；該外賣員表示無力支付，希望戶戶送「畀啲良知」。審裁官黃敏妮將該案件押後至8月28日再訊，以待戶戶送準備有關訟費的支持文件；另批准其餘5人的案件無限期押後，以待另一宗區院案的結果出爐。
申索人為鄧永棟、阿勝、Singh Jota、林志明、梅慶活、哈亞特。被告為Deliveroo Hong Kong Limited。梅申索157,662.56元、哈申索629,860.04元、林申索168,450.67元、鄧申索126,463.79元、阿勝申索128,547.24元、Singh Jota申索227,320.52元。
梅申請撤銷申索。被告方要求梅支付約16.1萬元訟費，黃官稱「法庭覺得有啲匪夷所思」。被告方說，因為公司清盤，若梅不支付訟費，本案費用就須由債權人支付。
梅則稱，他已71歲，自失去戶戶送的工作後已沒其他公司聘請他，打算申請綜緩金維生。梅稱「我一定冇辦法支付」、「（戶戶送）俾啲良知、血性、人性，唔好亂向打工仔收錢」。黃官把案件押後至8月28日再處理。
其餘5人申請無限期押後案件，以待另一名外賣員於區院提出的僱員補償案件的結果出爐。被告方反對押後，並指在外賣員Gurung於區院的僱員補償案件中，法官裁定戶戶送與外賣員不存在僱傭關係，故被告方認為5名申索人現時等待的區院案件很大機會與Gurung案得出相同結果。
黃官指，區院案件無可避免涉及僱傭關係議題，與5名申索人的案件有重覆議題，因此押後5人的案件對雙方來說是有必要及合符成本效益，終批准案件無限期押後。