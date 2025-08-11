明報新聞網
即時港聞

男子涉新年派對後強姦醉酒女子　事主稱曾哭求放過但被告並無理會 (16:13)

兩年前臨近歲晚，男子涉嫌趁初見面的女子在派對後酒醉，將對方帶到住所強姦。男子否認一項強姦罪，案件今（11日）在高等法院開審，並選出5男2女陪審團。控方開案陳辭指，女事主在金鐘奕居酒店派對後的聚會喝醉，發現被帶至被告居所時一度哭求放過，但被告無理會，更在她體內射精，事後借出自己的西裝外套給她穿上回家。事主在外套口袋找到一本被告遺留的護照，她並向友人發信息稱遭人「霸王硬上弓」，最終報警。

被告葉家藝（現年32歲、助理市場經理）被控於2023年1月21日，在香港島西半山卑利街80至82號金莉大廈某室，強姦女子X。

控方開案陳辭指，女事主X事發時30歲，現年32歲。X和被告的共同朋友「Chloe」案發前爲籌備生日派對，分別把二人加進群組，此前他們互不相識。派對選址金鐘奕居酒店，以調查兇手爲主題，需以相應衣著打扮出席，案發前一晚爲年廿九，X身穿長外套、內襯吊帶長裙配啡色LV手袋，席間喝了數杯氣泡酒。翌日凌晨眾人轉場到中環酒吧繼續慶祝，並圍坐於枱前跳舞和喝烈酒。

約於凌晨3時許，Chloe和X另一名友人「Jennifer」曾多次致電X，惟無人接聽，其後她發現X的手袋和手提電話遺留在酒吧。閉路電視片段拍攝到被告拖著X的手離開酒吧帶回自己住所，X步姿搖晃，在被告住所樓下不斷伸手向外，狀似欲離開，至離開電梯口時一度失平衡倒地，明顯酒醉。X在被告居所酒醒後哭求被告讓她離開，被告卻強行脫下X內褲將她強姦，並在X體內射精。

開案陳辭續指，事後X見被告跪在客廳雙手掩面，被告將自己的外套借給X，再叫的士載X回家；外套中有一本屬於被告的護照。X清晨6時許回到家，其後聯絡Jennifer稱「this dude forced himself on me（這人霸王硬上弓）」。數天後X與Jennifer和Chloe用膳，告知事發詳情，亦聯絡同樣有出席派對的律師「Brian」和其藥劑師女友「Tiffany」，在二人陪同下到醫院驗傷和服用事後避孕藥，事件最終報警處理。被告1月28日在住所附近被捕，警誡下表示「明白」。

相關字詞﹕強姦 法庭

