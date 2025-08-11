港大畢業生杜啟華2019年沙田新城市襲警罪成　涉事警員稱無名指骨折後至今仍痺痛要求索償 (15:58)

原告為已退休總警司梁子健；被告杜啟華去年10月獲釋，他自行應審。原告方於開案陳辭指，本案將爭議被告的責任及賠償之多寡。被告襲擊原告一事已在區院被裁定「對他人身體加以嚴重傷害」罪成，原告方依賴該案法官的裁決；原告方就痛楚與生活不便、交通費及醫藥費索償。審訊中未提及痛楚與生活不便的索償金額。

梁子健上庭作供，表示去年在警隊退休，現在於九巴公司任職行政總監。梁供稱，他右手無名指於2019年受傷，他持續覆診1年後，以為傷勢痊癒，但未料手指疼痛，遂於2022年起再次持續覆診。梁的右手無名指不時感痺痛及刺痛，神經線永久受損，無名指的屈曲能力較弱。

當法官問及其病情會否影響工作，梁稱「打keyboard（鍵盤）會好煩，對心理上較多影響」。梁亦就他乘搭的士到醫院覆診的車資，及就他服用骨膠原產品以助康復的醫藥費索償，兩者合計3000元。另外，梁向法官確認他到醫院求診是毋須付費。

杜親自盤問，指梁自2022年起的覆診沒有醫療報告佐證，質疑他捏造手指疼痛，又指梁受傷後右手手握力比左手大，質疑他誇大傷勢。梁均表示不同意。其後，杜接受原告方大律師的盤問。對方質疑杜在該宗刑事案件承認襲擊梁，但現時民事審訊則稱兩人沒有身體接觸。杜表示，事發時他做出揮動雨傘的動作，但雨傘沒擊中梁的右手無名指，故認為沒有身體接觸。