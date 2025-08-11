男警衝紅燈撞的士致途人骨折　盼判非監禁刑罰　警隊高層聯署求情信 (14:04)

辯方今日進一步求情，指被告姚新燊（30歲）於還押監房時再寫求情信，重申冀法庭考慮緩刑或社會服務令。被告坦言10多天牢獄生活令他萬分悲痛，他每次憶起事主受傷倒地一幕都無比自責，早前審訊期間不敢抬頭直望作供的事主，本案是他一生最愧疚之事。被告在信中冀法庭大發慈悲，讓他繼續以警察身份服務社會及彌補過錯。

辯方亦呈上多名警隊高層的聯署信，指他們曾任被告的上級，包括東九龍總區指揮官、警務處助理處長、刑事總部高級警司等人。聯署信指他們尊重法庭裁決，亦知悉事主身體受到永久傷害，但是被告從未想開脫罪責，亦無法原諒自己對無辜市民造成的傷害，被告承受的良知譴責遠超乎法庭的懲戒。他們提及，被告願意日後用自身經歷向市民分享不小心駕駛的影響及協助其他車禍傷者，成為一名交通安全教育與實踐的警官。

辯方重申，被告無惡意傷害事主，罪責中等，若判監或令被告失去工作，構成不合比例的刑罰，並指事主案發時站在護欄外面候車，罪責是否全部落在被告身上是值得商榷，本案可構成例外情況。暫委法官黃國輝為被告索取社會服務令報告後再作判刑，但強調仍會考慮即時監禁。