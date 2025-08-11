明報新聞網
即時港聞

不滿女兒與同學過從甚密　動手掌摑兼扯頭髮　33歲母被判感化令 (12:55)

33歲女子疑因14歲女兒跟同學過從甚密，前年在家中掌摑女兒，又扯她頭髮。被告早前承認一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件押後至今天（11日）在沙田裁判法院判刑。裁判官稱，明白年輕產子的被告，因不想女兒重蹈覆轍而較緊張，惟現行法律基本上不接納體罰，終判處被告12個月感化令。裁判官寄語被告學懂保持冷靜，「你控制唔到情緒、你出手摑佢，可能小朋友將來會學返咁做」。

被告L.S.Y.（33歲，報稱售貨員）以嬰兒揹帶，在胸前抱著與現任男友所生的19個月大兒子應訊。辯方求情稱，感化官認為被告毋須接受感化令，形容早前索取的感化報告內容頗正面。辯方又指，被告基於年少時的經歷，而以錯誤方法關心女兒，加上被告初犯及生活規律等因素，希望法庭寬大處理，判處非監禁式刑罰。

裁判官施祖堯判刑時提到，被告早前向感化官表示，不想女兒重蹈自身覆轍，而較緊張女兒跟異性的交往，「呢一點我明白嘅」；惟法律「基本上不接納」體罰，而且體罰兒女後，對方或會反抗得更厲害。施官考慮到案件性質、被告經濟狀況，以及要照顧小孩等因素後，判處12個月感化令。

被告現任男友與事主有性關係　已交警方處理

案情指，被告與前夫育有女兒X及幼子，兩人2019年分開。被告其後跟另一男子相戀，並與該男子、X及幼子同住大埔區一單位。2023年12月，X在學校社工詢問下透露與被告現任男友有性關係，事件轉交警方處理。X其後在警方錄影會面進一步稱，2023年11月，繼父在家中與她對質，指她跟一名同學過從甚密，其間被告步出睡房扯她的頭髮，又連番掌摑她，使她承受不必要痛楚。被告最終在2024年1月被捕。

相關字詞﹕法庭

