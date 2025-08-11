明報新聞網
即時港聞

內地教育機構疑借殼辦DSE課程　鄧飛指有機構招生時「販賣焦慮」 (12:08)

本報早前發現深圳教育機構「摘星教育」涉透過香港私校崇正中學「借殼辦學」，教育局已暫停崇正中學營辦。立法會議員鄧飛認為事件顯示崇正中學運作混亂，教育局介入可保障報讀該校的學生。他又說，早前教育局修訂資助專上課程申請資格，要求人才計劃受養人須符合居港年期，或令不少非本地機構，利用「販賣焦慮」手法招生。

鄧飛今（11日）出席港台節目《千禧年代》時表示，目前不少學校，包括資助學校都有與境外機構合辦人工智能教育或STEAM等增潤課程，形容情况常見；惟若本地學校將開辦課程的工作全部給予境外機構負責，將「成個場交畀嗰啲合作嘅境外機構幫你搞掂晒DSE課程」就存在違法問題。他亦認為今次事件顯示崇正中學管理混亂，「唔知邊個話事」，即使沒有「摘星」存在，教育局也有需要介入，以保障報讀該校的學生。

被問到事件會否與教育局早前教育局修訂資助專上課程申請資格，要求人才計劃受養人須符合居港年期有關。鄧飛表示，有關政策或營造機會，讓一些教育機構可以用誇大、「販賣焦慮」的手法製作廣告，令家長擔心子女在港無法得到學位；但其實高才通子女在政策下依然可以插班，因此他認為兩者關係雖有，但影響不大，指市場會有教育機構「吹到好大」，家長要「打醒十二分精神」提防。

大灣區教育資源中心聯席主席黎子傑於同一節目則批評，本地學校與內地機構合辦DSE課程是「普遍現象」，批評教育局、海關對部分學校的宣傳工作無嚴格監管和執法而導致事件發生。他又說，不少內地學生在港做「影子學生」，質疑透過高才通來港的人才，有部分並非貢獻香港，只是為子女可享受香港的教育資源，惟當局無嚴格規管，令部分本地學生無法就讀心儀學位。

相關字詞﹕崇正中學 摘星教育 編輯推介

